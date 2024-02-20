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Haberler Yaşam İstanbul’da takside tüyler ürperten olay: Keşke ölülerinizi canlı canlı yaksalar!
Giriş Tarihi: 20.02.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 11:00

İstanbul’da takside tüyler ürperten olay: Keşke ölülerinizi canlı canlı yaksalar!

İstanbul'da yaşlı bir kadın Şişhane'den taksiye bindi. Önceki yolculuklarında yol ortasında bırakıldığını, fazladan dolaştırıldığını belirten yaşlı kadın, taksi sürücüleri için "Keşke ölülerini canlı canlı yaksalar" dedi. O anlar araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İHA
İstanbul’da takside tüyler ürperten olay: Keşke ölülerinizi canlı canlı yaksalar!

İnanılmaz olay geçtiğimiz Salı günü yaşandı. Şişhane'den, Halıcıoğlu'na giden takside yaşanan korkunç diyalog araç içi kamerasına yansıdı. Taksiye binen yaşlı kadın, bir anda taksi sürücülerine nefret kusmaya başladı.

İstanbul’da takside tüyler ürperten olay: Keşke ölülerinizi canlı canlı yaksalar!

Duydukları karşısında şoke olan sürücü ise "Neden böyle söylüyorsunuz?" diye sordu. Yaşlı kadın da "Benim canımı yakıyorlar, sen bilmiyorsun. Bu beddua bile az. Keşke onların ölülerini canlı canlı yaksalar" cevabını verdi.

İstanbul'da takside kan donduran olay: "Keşke ölülerinizi canlı canlı yaksalar" | Video

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İstanbul’da takside tüyler ürperten olay: Keşke ölülerinizi canlı canlı yaksalar!

Aldığı kan dondurucu cevap karşısında adeta şoke olan sürücü İbrahim Arslan sakin bir şekilde aracını sürmeye devam etti. O anlar taksi şoförünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul’da takside tüyler ürperten olay: Keşke ölülerinizi canlı canlı yaksalar!

Yaşanan olayın ardından açıklama yapan taksi sürücüsü İbrahim Arslan, şöyle konuştu: "Ben kendi yolumda giderken teyze el etti. Teyzeye nereye gideceğini sordum.

İstanbul’da takside tüyler ürperten olay: Keşke ölülerinizi canlı canlı yaksalar!

Kendisi bize güvenmediğini söyleyerek hakaretler etti. Ben yaşından dolayı bir şey söylemedim. Biz güven ve huzur istiyoruz. Biz bu takside kimin bela, kimin şer, kimin hayır olduğunu bilmiyoruz. Buradan devlet yetkililerine sesleniyorum.

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