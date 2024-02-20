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İstanbul’da takside tüyler ürperten olay: Keşke ölülerinizi canlı canlı yaksalar!
Giriş Tarihi: 20.02.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
11:00
İstanbul’da takside tüyler ürperten olay: Keşke ölülerinizi canlı canlı yaksalar!
İstanbul'da yaşlı bir kadın Şişhane'den taksiye bindi. Önceki yolculuklarında yol ortasında bırakıldığını, fazladan dolaştırıldığını belirten yaşlı kadın, taksi sürücüleri için "Keşke ölülerini canlı canlı yaksalar" dedi. O anlar araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.