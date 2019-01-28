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'da kaçakçılığı operasyonu

'un 11 ilçesinde düzenlenen kaçakçılığı operasyonunda, 10 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 28.01.2019 12:38 Güncelleme Tarihi: 28.01.2019 12:39
İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin yurt dışına kaçıracağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Ekipler, 1 Ocak ile 25 Ocak tarihleri arasında Kağıthane, Sarıyer, Şişli, Sultanbeyli, Pendik, Kartal, Küçükçekmece, Üsküdar, Çekmeköy, Bakırköy ve Fatih'te belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.

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İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, sunu kabı, altın vaftiz madalyası, deri kaplı el yazması Kur'an-ı Kerim, Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen askeri matara ile bin 202 sikke, bin 155 metal obje, 4 toprak obje, 2 dedektör, 8 taş obje ve mermer sütun ele geçirildi.

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
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İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
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