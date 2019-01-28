İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, sunu kabı, altın vaftiz madalyası, deri kaplı el yazması Kur'an-ı Kerim, Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen askeri matara ile bin 202 sikke, bin 155 metal obje, 4 toprak obje, 2 dedektör, 8 taş obje ve mermer sütun ele geçirildi.