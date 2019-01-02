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'da 89 bin 140 kişi 'den geçti

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 02.01.2019 17:50 Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 17:53
İstanbul'da yılbaşı gecesi 89 bin 140 kişi GBT'den geçti

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı günü yaptıkları çalışmalarda 89 bin 140 kişinin Genel Bilgi Tarama () kontrollerini yaptı.

İstanbul'da yılbaşı gecesi 89 bin 140 kişi GBT'den geçti

Yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 182 kişinin de arasında bulunduğu toplam 361 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul'da yılbaşı gecesi 89 bin 140 kişi GBT'den geçti

Gözaltına alınan şüphelilere 36 bin 281 lira çeşitli suçlardan ceza kesildi.

İstanbul'da yılbaşı gecesi 89 bin 140 kişi GBT'den geçti

Öte yandan, umuma açık yerlerde yapılan denetimlerde 775 işyeri incelenirken, 24 işyerine 14 bin 230 lira para cezası kesildi. 1 işyerinin ise ruhsatı olmadığı için kapatıldığı öğrenildi.

İstanbul'da yılbaşı gecesi 89 bin 140 kişi GBT'den geçti

Yapılan çalışmalar kapsamında 178,14 gram uyuşturucu madde, 72 uyuşturucu hap, 14'ü kurusıkı toplam 22 tabanca, 227 mermi ve fişek yakalandı.

İstanbul'da yılbaşı gecesi 89 bin 140 kişi GBT'den geçti

Ayrıca, 181 sahte içki, 1 çarkıfelek olarak bilinen kumar makinesi, 4 av tüfeği, 1 çalıntı motosiklet, 240 paket kaçak sigara, 32 kilo 700 gram tütün, 3 sahte kimlik ve 2 çalıntı cep telefonu ele geçirildi.

İstanbul'da yılbaşı gecesi 89 bin 140 kişi GBT'den geçti

İşte polisin aldığı güvenlik önlemleri ve sorulama anları...

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