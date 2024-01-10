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İstanbul’da sır olay: Sude Naz Gül’den 3 gündür haber yok!
Giriş Tarihi: 10.01.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
15:03
İstanbul Tuzla'da çalıştığı iş yerinden izinli olduğu 8 Ocak Pazartesi günü evinden çıkan 19 yaşındaki Sude Naz Gül'den haber alınamıyor. 3 gündür kızlarından haber alamayan Gül ailesi, polise ihbarda bulunurken, anne İlknur Gül, "Ablasıyla birlikte polise gittik. Çalıştığı yere gittik. Arkadaşlarına sorduk. Onlar da olumsuz birşey söylemediler. Telefonla konuştuğunu da söylemediler. 3 gündür haber alamıyoruz." diye konuştu.