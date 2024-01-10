İstanbul’da sır olay: Sude Naz Gül’den 3 gündür haber yok!

Onlar da olumsuz bir şey söylemediler. Telefonla konuştuğunu da söylemediler. 3 gündür haber alamıyoruz. Pazartesi günü izinliydi. İki erkek kardeşini sabah kursa götürmüş, gelmiş geri. Ablası evdeymiş onu görmüş. Ablası uyumaya gitmiş o da salona oturmaya girmiş. Ondan sonra telefonu hiç açılmadı. Sevdiğiyle kaçsaydı haberimiz olurdu. Bildiğimiz bir erkek arkadaşı yoktu ve evliliğe de çok karşı bir insandı. Arkadaşlarının hepsini aradım onlarla hiçbir konuşma olmamış.Hiçbir zaman ilgisiz bir anne olmadım. Her zaman üzerine düştüm o ilgiden mi böyle oldu?