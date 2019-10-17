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İstanbulla ilgili merak edilen sorunun cevabı belli oldu! Megakentte en çok...

Dünyanın neresine giderseniz gidin denince verilen ilk cevap genelde oluyor. İstanbul, tarihte İmparatorlukların merkezi oldu şu anda da dünya ekonomisinin en önemli kentlerinden biri.Türkiye'nin göz bebeği megakent İstanbul, sanayimizin ve ekonominin merkezi. İstanbul'un bu çekim merkezi olma hali de nüfusunun 15 milyonu geçmesi ile sonuçlanıyor. İstanbul'da her ilimizden göç eden vatandaşlarımız var. Taşı toprağı altın diyerek Anadolu'nun farklı yerlerinden gelen insanlarımız elbette artık birer İstanbullu. Peki İstanbul'da hangi memleketten kaç kişi yaşıyor? Son verilere göre İstanbul'da en çok aslen nereli var? İşte merak edilen bu soruların cevabı!

Giriş Tarihi: 17.10.2019 07:39 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 07:59
İstanbulla ilgili merak edilen sorunun cevabı belli oldu! Megakentte en çok...

İşte İstatistik Kurumu verilerine göre 'da yaşayanların memleketleri ve toplam sayıları. Bu sayılar sizi çok şaşırtabilir!

İstanbulla ilgili merak edilen sorunun cevabı belli oldu! Megakentte en çok...

Hangi il nüfusuna kayıtlı kaç kişi var?

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İstanbulla ilgili merak edilen sorunun cevabı belli oldu! Megakentte en çok...

Adana

'daki nüfus: 93 bin 237 kişi

İstanbulla ilgili merak edilen sorunun cevabı belli oldu! Megakentte en çok...

Adıyaman

'daki nüfus: 197 bin 945

İstanbulla ilgili merak edilen sorunun cevabı belli oldu! Megakentte en çok...

Afyonkarahisar

'daki nüfus: 59 bin 541 kişi

İstanbulla ilgili merak edilen sorunun cevabı belli oldu! Megakentte en çok...

Ağrı

'daki nüfus: 195 bin 467 kişi

İstanbulla ilgili merak edilen sorunun cevabı belli oldu! Megakentte en çok...

Aksaray

'daki nüfus: 48 bin 941 kişi

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