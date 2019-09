İstanbullular ev arayışına girdi! İşte depreme dayanıklı evlerin fiyatları

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından bazı konutlarda hasarlar meydana geldi. İstanbul'da yaşanan depremin ardından artçı depremler an be an devam etti. Güvenilir konutlarda yaşamak isteyen vatandaşların ise depreme dayanıklı ev arayışı başladı. Bilindiği üzere depreme dayanıklı evler semte göre fiyat değişikliği gösteriyor. İstanbul'un ilçelerine göre ev fiyatlarını haberimizde derledik.