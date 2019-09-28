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  • İstanbul’un 1010 yılındaki depremiyle sulara gömülen onuncu adası: Vordonisi!

’un 1010 yılındaki depremiyle sulara gömülen onuncu adası: Vordonisi!

Metropol şehir adalarını bilmeyeniniz yoktur. Geçmişte depremde sular altına gömülen tarihi bir öneme sahip. Ada hakkında bilinmeyen gerçek ise şaşkına çeviriyor. On adadan dokuzu günümüzde sorunsuz bir şekilde kullanılabilir durumda fakat onuncu ada Vordonisi, 1010 yılında üzerinde yaşayan insanlarla birlikte suya gömülmüştü. Günümüzde ise Vordonisi Adası'nı çoğu kimse bilmiyor. Bunun nedeni ise 1010 yılında yaşanan büyük İstanbul depremi. İşte İstanbul'un 1010 yılındaki depremle sulara gömülen onuncu adası Vordonisi hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 28.09.2019 16:17 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 16:19
İstanbul’un 1010 yılındaki depremiyle sulara gömülen onuncu adası: Vordonisi!

Geçmişten günümüze yaşanan depremler birçok hasara ve kayıplara yol açmıştır. 1010 yılında depremler birlikte sular altında kalan ise tarihiyle merak uyandırıyor. Geçmişte Maltepe'de bulunan Vordonisi, Dragos ile Küçükyalı arasında bulunan ve iki bölümden oluşan cennet gibi bir adaydı. İki adacıktan oluşan Vordonisi'nin Bizans döneminde manastır olarak kullanıldığı biliniyor. İşte Vordonisi Adası hakkında bilinmeyenler…

İstanbul’un 1010 yılındaki depremiyle sulara gömülen onuncu adası: Vordonisi!

Maltepe'de bulunan ve bir zamanlar en az Büyükada kadar meşhur olan 'nı biliyor musunuz?

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İstanbul’un 1010 yılındaki depremiyle sulara gömülen onuncu adası: Vordonisi!

Vordonisi, Dragos ile Küçükyalı arasında bulunan ve iki bölümden oluşan cennet gibi bir adaydı.

İstanbul’un 1010 yılındaki depremiyle sulara gömülen onuncu adası: Vordonisi!

'da Dragos ile Küçükyalı arasında, Maltepe sahilinin 700 metre açığında bulunan ve birçok arkeolojik eser barındıran tarihi , Manastır Kayalıkları, Bostancı Çöken Ada ve Höreke isimleriyle de biliniyor. İki adacıktan oluşan Vordonisi'nin Bizans döneminde manastır olarak kullanıldığı biliniyor.

İstanbul’un 1010 yılındaki depremiyle sulara gömülen onuncu adası: Vordonisi!

Zamanla bir şehir efsanesine dönüşen Vordonisi, Fener Rum Patrikhanesi'nin MS 500 tarihli haritasının tekrar incelenmesi sonucunda yeniden fark edildi. Gizemli adalar, Bizans tarihçisi Semavi Eyice tarafından 1936'da kayıtlara geçti.

İstanbul’un 1010 yılındaki depremiyle sulara gömülen onuncu adası: Vordonisi!

Bizans İmparatorluğu'nun başkenti 'da, 1010 yılının Temmuz ayında oldukça büyük bir oldu ve bu depremde sular altında kaldı. Vordonisi adasının üstünde yaşayanlarla birlikte suya gömülmesi diğer ada sakinleri için de panik yarattı.

İstanbul’un 1010 yılındaki depremiyle sulara gömülen onuncu adası: Vordonisi!

Fakat diğer adalar için böyle bir risk olmadığı, çünkü tüm adaların granit kayalıklar üzerinde yer aldığı öğrenildi. ise alüvyon bir tabakada oluşmuştu ve bu açıdan diğer adalardan jeolojik olarak farklıydı.

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