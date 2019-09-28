İstanbul’un 1010 yılındaki depremiyle sulara gömülen onuncu adası: Vordonisi!

Metropol şehir İstanbul adalarını bilmeyeniniz yoktur. Geçmişte depremde sular altına gömülen Vordonisi Adası tarihi bir öneme sahip. Ada hakkında bilinmeyen gerçek ise şaşkına çeviriyor. On adadan dokuzu günümüzde sorunsuz bir şekilde kullanılabilir durumda fakat onuncu ada Vordonisi, 1010 yılında üzerinde yaşayan insanlarla birlikte suya gömülmüştü. Günümüzde ise Vordonisi Adası'nı çoğu kimse bilmiyor. Bunun nedeni ise 1010 yılında yaşanan büyük İstanbul depremi. İşte İstanbul'un 1010 yılındaki depremle sulara gömülen onuncu adası Vordonisi hakkında merak edilenler…