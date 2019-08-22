İstanbul'un birbirinden özel müzeleri var

Dünyanın eşsiz şehri İstanbul'un her köşesinde adeta tarih yatıyor. İstanbul'un tarihi özetle 5 ana döneme ayrılıyor. Tarih öncesi dönem, Bizans dönemi, Doğu Roma dönemi, Osmanlı dönemi ve Türkiye dönemi. İstanbul, 4. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar yaklaşık on altı yüzyıl boyunca dünyanın en önemli ve en büyük metropolleri arasında bulunmuş bir şehir özelliğini de taşıyor. Türkiye'de en çok özel müzenin bulunduğu kent de İstanbul. Tarihi kentte Kültür ve Turizm Bakanlığı, TBMM Milli Saraylar, TSK, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, üniversite ve özel müzeler olmak üzere 90'nın üzerinde mekanıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.