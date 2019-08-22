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'un birbirinden özel müzeleri var

Dünyanın eşsiz şehri 'un her köşesinde adeta yatıyor. İstanbul'un tarihi özetle 5 ana döneme ayrılıyor. Tarih öncesi dönem, Bizans dönemi, Doğu Roma dönemi, Osmanlı dönemi ve dönemi. İstanbul, 4. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar yaklaşık on altı yüzyıl boyunca dünyanın en önemli ve en büyük metropolleri arasında bulunmuş bir şehir özelliğini de taşıyor. Türkiye'de en çok özel müzenin bulunduğu kent de İstanbul. Tarihi kentte Kültür ve Turizm Bakanlığı, TBMM Milli Saraylar, TSK, , , üniversite ve özel olmak üzere 90'nın üzerinde mekanıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 22.08.2019 21:23 Güncelleme Tarihi: 22.08.2019 21:56
İstanbul'un birbirinden özel müzeleri var
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İstanbul'un birbirinden özel müzeleri var

Avrupa ve Asya'nın buluşma noktası. Dünyanın 34. büyük ekonomisine sahip şehri. Avrupa'nın nüfus bakımından en kalabalık şehri İstanbul. 16 yüzyıl boyunca Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu olmak üzere üç değişik imparatorluğa başkentlik yapan İstanbul medeniyetlerin başkenti olarak biliniyor.

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İstanbul'un birbirinden özel müzeleri var

SAKIP SABANCI MÜZESİ

'nin ilk büyük bütçeli özel müzeleri arasında gösterilen , Emirgan'daki Atlı Köşk'te 2001'de kuruldu.

İstanbul'un birbirinden özel müzeleri var

'un şu ana dek ağırladığı en büyük sergilere de ev sahipliği yapmasıyla bilinen müzede, bugüne kadar Picasso, Rodin, Rembrandt, Anish Kapoor, Sophie Calle, Monet ve Rodin gibi birçok usta sanatçının eserleri sergilendi.

İstanbul'un birbirinden özel müzeleri var

Müzenin klasik eserlerden oluşan kendi koleksiyonunda ayrıca hat sanatı, resim ve mobilya eserleri bulunuyor.

İstanbul'un birbirinden özel müzeleri var

RAHMİ M. KOÇ MÜZESİ

Haliç'in kuzey kıyısında yaklaşık 27 bin metrekarelik alanda kurulan Rahmi M. Koç Müzesi, 13 Aralık 1994 yılında açıldı.

İstanbul'un birbirinden özel müzeleri var

Üç ana bölümden oluşan müzenin açık hava alanında klasik otomobiller, devasa Turgut Alp Vinçi, I&E Greenwald Buhar Makinesi, B-24 Liberator ve diğer uçaklar, Haliç'e demirli durumdaki Fenerbahçe Vapuru ve TCG Uluçalireis Denizaltısı koleksiyonu yer alıyor.

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