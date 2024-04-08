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İstanbul’un en yaşlı muhtarıydı: Atik Yağmur 40 yılın ardından görevi bıraktı!
Giriş Tarihi: 08.04.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
13:48
İstanbul’un en yaşlı muhtarıydı: Atik Yağmur 40 yılın ardından görevi bıraktı!
İstanbul Bağcılar'da 40 yıldır muhtarlık yapan 85 yaşındaki Atik Yağmur, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından görevini yeni muhtar seçilen Engin Kılıç'a devretti. Atik, "İnsanlara hizmet etmek, insanların duasını almak güzel bir şey. 85 yaşındayım artık ayaklar gitmiyor. Oturarak muhtarlık olmaz" dedi.