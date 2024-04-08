İstanbul’un en yaşlı muhtarıydı: Atik Yağmur 40 yılın ardından görevi bıraktı!

"BEN HAKKIMI HELAL ETTİM ONLAR DA ETSİNLER"

Güneşli Mahallesi'ne hizmetlerinden bahseden Yağmur "Buraya muhtar olduğum zaman okul yoktu. Okul yapmak için başka yere çıkan okulu aldım buraya getirdim. Başka yere yapılacaktı. Onun için o okulu, aldım Güneşli'ye getirdim. Bir de Güngören'de Güneştepe'ye bir okul yapılacaktı. Adamlara rica ettim, yalvardım, yakardım. Güneşli'ye okulu yaptık. O kadar mutlu oldum ki tarif edemem. Herkese teşekkür ediyorum. Hepsine ben hakkımı helal ettim onlar da hakkını helal etsinler. Allah razı olsun. Beni bir abi gibi, bir baba gibi gördüler buraya geldiler. Bizlerle haşır neşir oldular. Bütün dertlerini söylediler. Ben de onların dertlerini dinledim. Hepsine teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.