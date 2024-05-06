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İstanbul'un göbeğinde tekmeli-yumruklu kavga: 2 grup birbirine girdi! Genç kadın yerde kaldı
Giriş Tarihi: 06.05.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
11:33
İstanbul'un göbeğinde tekmeli-yumruklu kavga: 2 grup birbirine girdi! Genç kadın yerde kaldı
Şişli'de iki grup arasında çıkan kavgada bir kadın, aldığı darbelerle yerde kaldı. Kağıthane'de sokak arasında iki kişi arasında çıkan kavgayı polis güçlükle ayırabildi. Pendik'te ise iki grup cadde ortasında tekme ve yumruklarla birbirine girdi. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.