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Haberler Yaşam İstanbul'un göbeğinde tekmeli-yumruklu kavga: 2 grup birbirine girdi! Genç kadın yerde kaldı
Giriş Tarihi: 06.05.2024 11:32 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 11:33

İstanbul'un göbeğinde tekmeli-yumruklu kavga: 2 grup birbirine girdi! Genç kadın yerde kaldı

Şişli'de iki grup arasında çıkan kavgada bir kadın, aldığı darbelerle yerde kaldı. Kağıthane'de sokak arasında iki kişi arasında çıkan kavgayı polis güçlükle ayırabildi. Pendik'te ise iki grup cadde ortasında tekme ve yumruklarla birbirine girdi. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

DHA
İstanbul’un göbeğinde tekmeli-yumruklu kavga: 2 grup birbirine girdi! Genç kadın yerde kaldı

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde sokaklarda ve caddelerde yine sinirler gerildi. Bazı vatandaşlar arasında kimi zaman küfürleşme, kimi zaman da başka nedenlerle kavga çıktı. Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde yaşanan kavgada iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

İstanbul’un göbeğinde tekmeli-yumruklu kavga: 2 grup birbirine girdi! Genç kadın yerde kaldı

Tartışmanın alevlenmesiyle şahıslar tekme ve yumruklarla birbirine girdi. O esnada kavgaya dahil olan bir kadın ise aldığı darbelerle yere düştü.

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İstanbul’un göbeğinde tekmeli-yumruklu kavga: 2 grup birbirine girdi! Genç kadın yerde kaldı

Yerden kalktıktan sonra küfür ederek saldırmaya devam eden kadın güçlükle sakinleştirildi. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’un göbeğinde tekmeli-yumruklu kavga: 2 grup birbirine girdi! Genç kadın yerde kaldı

GENÇLER ZORLUKLA AYRILDI

Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavganın seslerini duyan esnaf ve arkadaşları olay yerine gelerek gençleri ayırmaya çalıştı.

İstanbul’un göbeğinde tekmeli-yumruklu kavga: 2 grup birbirine girdi! Genç kadın yerde kaldı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Ekiplerin uzun süre mesai harcaması üzerine sinirli gençler güçlükle sakinleştirildi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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