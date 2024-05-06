İstanbul’un göbeğinde tekmeli-yumruklu kavga: 2 grup birbirine girdi! Genç kadın yerde kaldı

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde sokaklarda ve caddelerde yine sinirler gerildi. Bazı vatandaşlar arasında kimi zaman küfürleşme, kimi zaman da başka nedenlerle kavga çıktı. Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde yaşanan kavgada iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.