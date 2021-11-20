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Haberler Yaşam İstanbul'un yanı başı yağan karla beyaza büründü! Vatandaşlar akın etti
Giriş Tarihi: 20.11.2021 17:00 Güncelleme Tarihi: 20.11.2021 17:01

İstanbul'un yanı başı yağan karla beyaza büründü! Vatandaşlar akın etti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan kayak merkezi, kar yağışıyla beyaza büründü. Karla kaplanan ormanlarda güzel manzaralar oluştu.

İstanbul’un yanı başı yağan karla beyaza büründü! Vatandaşlar akın etti

Kent merkezinde gece aralıklarla yağmur yağarken, hava sıcaklığının düştüğü Kartepe'de ise kar yağışı etkili oldu.

İstanbul’un yanı başı yağan karla beyaza büründü! Vatandaşlar akın etti

Kartepe'nin zirvesi, kar yağışıyla beyaza büründü.

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İstanbul’un yanı başı yağan karla beyaza büründü! Vatandaşlar akın etti

Karla kaplanan ormanlarda güzel görüntüler oluştu.

İstanbul’un yanı başı yağan karla beyaza büründü! Vatandaşlar akın etti

Otelde bulunan tatilciler, kar yağışının sevincini yaşadı.

İstanbul’un yanı başı yağan karla beyaza büründü! Vatandaşlar akın etti

Çocuklar, araçların üzerinde bulunan karları toplayarak oynadı.

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