Türkiye'nin en iyi haber sitesi

İşte doğru bildiğiniz yanlışlar

Giriş Tarihi: 17.02.2019 20:33 Güncelleme Tarihi: 17.02.2019 20:55
İşte doğru bildiğiniz yanlışlar

uzaydan çıplak gözle görülebilir.

İşte doğru bildiğiniz yanlışlar

çok büyük olabilir, fakat uzaydan görülebilecek kadar geniş değildir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İşte doğru bildiğiniz yanlışlar

İnsan ürünü uzaydan görülebilir en belirgin şey aslında ışıklardır.

İşte doğru bildiğiniz yanlışlar

Çok yüksekten düşen bir insanı öldürebilir!

İşte doğru bildiğiniz yanlışlar

Bozuk parayı ne kadar yüksekten düşürmüş olursanız olun, ulaşabileceği son hız 50-80 km'dir. Ki bu öldürecek kadar hızlı değildir ama acıtır.

İşte doğru bildiğiniz yanlışlar

Birçok teknolojik cihazda bulunan sinyal göstergesi, sinyalin gücünü gösterir.

İşte doğru bildiğiniz yanlışlar

Cihazlarda bulunan sinyal göstergesinin dolu olması, cihazın tam olarak çektiği ve yüksek performansta çalışabileceğini yansıtmaz. Baz istasyonuna yakınlık-uzaklık bu bağlamda kilit rolü oynuyor.

BİZE ULAŞIN