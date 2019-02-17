İşte doğru bildiğiniz yanlışlar

Çin Seddi uzaydan çıplak gözle görülebilir. Çin Seddi çok büyük olabilir, fakat uzaydan görülebilecek kadar geniş değildir. İnsan ürünü uzaydan görülebilir en belirgin şey aslında ışıklardır. Çok yüksekten düşen bozuk para bir insanı öldürebilir! Bozuk parayı ne kadar yüksekten düşürmüş olursanız olun, ulaşabileceği son hız 50-80 km'dir. Ki bu öldürecek kadar hızlı değildir ama acıtır. Birçok teknolojik cihazda bulunan sinyal göstergesi, sinyalin gücünü gösterir. Cihazlarda bulunan sinyal göstergesinin dolu olması, cihazın tam olarak çektiği ve yüksek performansta çalışabileceğini yansıtmaz. Baz istasyonuna yakınlık-uzaklık bu bağlamda kilit rolü oynuyor.