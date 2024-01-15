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İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesi! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti: İşte 2024'ün en iyileri
Giriş Tarihi: 15.01.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
10:43
ABD'li internet sitesi Global Firepower, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesini yayınladı. Ülkelerin helikopter filosu gücünün dikkate alınarak hazırlandığı listede Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti. Birçok ülkeyi geride bırakan Türkiye, iki basamak birden yükseldi. İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesi ve Türkiye'nin sıralaması...