İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesi! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti: İşte 2024’ün en iyileri

"Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024" listesi internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu bağlamda ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, 2024 yılına ait listeyi açıkladı. Birçok ülkeyi geride bırakan Türkiye, geçen yıla göre iki basamak birden yükseldi. Peki Türk Hava Kuvvetleri listede kaçıncı sırada yer alıyor? İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesi...