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Haberler Yaşam İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesi! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti: İşte 2024'ün en iyileri
Giriş Tarihi: 15.01.2024 10:04 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 10:43

İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesi! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti: İşte 2024'ün en iyileri

ABD'li internet sitesi Global Firepower, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesini yayınladı. Ülkelerin helikopter filosu gücünün dikkate alınarak hazırlandığı listede Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti. Birçok ülkeyi geride bırakan Türkiye, iki basamak birden yükseldi. İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesi ve Türkiye'nin sıralaması...

İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesi! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti: İşte 2024’ün en iyileri

"Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024" listesi internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu bağlamda ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, 2024 yılına ait listeyi açıkladı. Birçok ülkeyi geride bırakan Türkiye, geçen yıla göre iki basamak birden yükseldi. Peki Türk Hava Kuvvetleri listede kaçıncı sırada yer alıyor? İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesi...

İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesi! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti: İşte 2024’ün en iyileri

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ HAVA KUVVETLERİ 2024 LİSTESİ

80 – Libya

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İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesi! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti: İşte 2024’ün en iyileri

79 - Kongo

İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesi! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti: İşte 2024’ün en iyileri

78 Bolivya

İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesi! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti: İşte 2024’ün en iyileri

77 Çekya

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