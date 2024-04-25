İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri güncel liste! Türkiye’nin sıralaması iki basamak yükseldi: İşte 2024 listesi

"Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri hangileri?" sorusu yanıt buldu Askeri güç verilerini analiz eden Global Firepower adlı internet sitesi, güncel sıralamayı geçtiğimiz aylarda paylaştı. Listeye Türkiye'nin sıralaması damga vurdu. Buna göre; açıklanan güncel listede Türkiye'nin sıralaması iki basamak birden yükseldi. İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesi ve haberin detayları...