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İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri güncel liste! Türkiye'nin sıralaması iki basamak yükseldi: İşte 2024 listesi
Giriş Tarihi: 25.04.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
18:20
İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri güncel liste! Türkiye'nin sıralaması iki basamak yükseldi: İşte 2024 listesi
'Dünyanın en güçlü orduları'nın açıklanmasının ardından "hava kuvvetleri listesi" merak ediliyordu. ABD'li internet sitesi Global Firepower, geçtiğimiz günlerde hava kuvvetlerine ilişkin güncel listeyi paylaştı. Türkiye'nin sıralamasının iki basamak birden yükselmesi dikkatlerden kaçmadı. Peki Türkiye kaçıncı sırada? İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesi...