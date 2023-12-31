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İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti
Giriş Tarihi: 31.12.2023 15:27
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
15:27
İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti
ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesini yayınladı. ABD, Rusya ve Çin gibi süper güçlerin bulunduğu listeye Türkiye'nin sıralaması damga vurdu. Peki Türk Hava Kuvvetleri listede kaçıncı sırada yer aldı? İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri...