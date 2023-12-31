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Haberler Yaşam İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti
Giriş Tarihi: 31.12.2023 15:27 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 15:27

İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti

ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesini yayınladı. ABD, Rusya ve Çin gibi süper güçlerin bulunduğu listeye Türkiye'nin sıralaması damga vurdu. Peki Türk Hava Kuvvetleri listede kaçıncı sırada yer aldı? İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu. Listeye Türkiye'nin sıralaması damga vurdu. İşte ABD merkezli Global Firepower tarafından hazırlanan dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi...

İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

60- ROMANYA

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İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

59-MALEZYA

İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

58-İSVİÇRE

İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti

57- AZERBAYCAN

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