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Haberler Yaşam İşte dünyanın en güçlü orduları güncel liste! 2024 listesinde Türkiye kaçıncı sırada? İşte en güçlü ordular
Giriş Tarihi: 02.05.2024 20:56 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 20:56

İşte dünyanın en güçlü orduları güncel liste! 2024 listesinde Türkiye kaçıncı sırada? İşte en güçlü ordular

Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi açıklandı. Global Firepower tarafından açıklanan listede birçok ülkeyi geride bırakmayı başaran Türk ordusu, 3 basamak birden yükseldi. İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi...

İşte dünyanın en güçlü orduları güncel liste! 2024 listesinde Türkiye kaçıncı sırada? İşte en güçlü ordular

ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, her yıl 50 binin üzerinde faktörü değerlendirerek "Dünyanın en güçlü orduları" listesini oluşturuyor. Bu yıl için oluşturulan listeye ise Türkiye'nin sıralaması damga vurdu. Türk ordusu, 2024'te geçen seneye göre 3 basaman birden yükseldi. İşte dünyanın en güçlü orduları güncel listesi...

İşte dünyanın en güçlü orduları güncel liste! 2024 listesinde Türkiye kaçıncı sırada? İşte en güçlü ordular

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI 2024 LİSTESİ

100- KIRGIZİSTAN

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İşte dünyanın en güçlü orduları güncel liste! 2024 listesinde Türkiye kaçıncı sırada? İşte en güçlü ordular

99-LETONYA

İşte dünyanın en güçlü orduları güncel liste! 2024 listesinde Türkiye kaçıncı sırada? İşte en güçlü ordular

98-FİLDİŞİ SAHİLİ

İşte dünyanın en güçlü orduları güncel liste! 2024 listesinde Türkiye kaçıncı sırada? İşte en güçlü ordular

97-ZAMBİYA

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