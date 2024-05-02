İşte dünyanın en güçlü orduları güncel liste! 2024 listesinde Türkiye kaçıncı sırada? İşte en güçlü ordular

ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, her yıl 50 binin üzerinde faktörü değerlendirerek "Dünyanın en güçlü orduları" listesini oluşturuyor. Bu yıl için oluşturulan listeye ise Türkiye'nin sıralaması damga vurdu. Türk ordusu, 2024'te geçen seneye göre 3 basaman birden yükseldi. İşte dünyanın en güçlü orduları güncel listesi...