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İşte dünyanın en güçlü orduları güncel liste! 2024 listesinde Türkiye kaçıncı sırada? İşte en güçlü ordular
Giriş Tarihi: 02.05.2024 20:56
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
20:56
İşte dünyanın en güçlü orduları güncel liste! 2024 listesinde Türkiye kaçıncı sırada? İşte en güçlü ordular
Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi açıklandı. Global Firepower tarafından açıklanan listede birçok ülkeyi geride bırakmayı başaran Türk ordusu, 3 basamak birden yükseldi. İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi...