Haberler
Yaşam
İşte DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI listesi! Türkiye sıralamaya damga vurdu
Giriş Tarihi: 02.01.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
09:25
İşte DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI listesi! Türkiye sıralamaya damga vurdu
Ülkelerin askeri güç verilerini analiz eden ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI listesini yayınladı. Çeşitli kriterlerin dikkate alınarak hazırlandığı listeye Türk ordusu damga vurdu. ABD, Çin ve Rusya gibi süper güçlerin yer aldığı listede Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti. Peki Türk ordusu listede kaçıncı sırada yer alıyor? İşte DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI...