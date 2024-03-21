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İşte dünyanın en ilginç balık avlama yöntemi! Sadece 3 malzeme kullandı: O görüntüler viral oldu
Giriş Tarihi: 21.03.2024 16:19
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
16:19
İşte dünyanın en ilginç balık avlama yöntemi! Sadece 3 malzeme kullandı: O görüntüler viral oldu
Bu genç kadın; kendine has balık avlama yöntemi ile sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Öyle ki; sadece ip, plastik boru ve ağ kullanarak kolayca balık avlayabiliyor. İşte genç kadının sosyal medyada viral olan balık avlama yöntemi...