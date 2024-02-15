İşte dünyanın en kötü yemekleri! Binlerce kişi katıldı: İlk 10’da bir Türk yemeği de var

Her ülkenin kendine has yöresel ürünleri ve damak zevkine uygun lezzetleri bulunuyor. Coğrafyadan coğrafyaya farklılık gösteren bu durumla ilgili TasteAtlas, detaylı bir araştırma yaptı. Popüler yemek sitesi, binlerce kişinin katılımıyla dünyanın en kötü lezzetleri listesini oluşturdu. Listede Türkiye'den de iki yemek bulunuyor. Peki dünyanın en kötü yemekleri hangileri? İşte TasteAtlas tarafından yayınlanan o liste...