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Haberler Yaşam İşte dünyanın en kötü yemekleri! Binlerce kişi katıldı: İlk 10'da bir Türk yemeği de var
Giriş Tarihi: 15.02.2024 10:44 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 10:44

İşte dünyanın en kötü yemekleri! Binlerce kişi katıldı: İlk 10'da bir Türk yemeği de var

Yemekler hakkında araştırma makaleleri yayınlayan TasteAtlas, binlerce kişinin katılımıyla oluşturduğu "Dünyanın en kötü 100 yemeği" listesini yayınladı. Listeye Türkiye'den de iki yemek girdi. İlk 10'da da bir Türk yemeği bulunuyor. Peki dünyanın en kötü yemekleri hangileri? İşte TasteAtlas'ın yayınladığı dünyanın en kötü yemekleri listesi...

İşte dünyanın en kötü yemekleri! Binlerce kişi katıldı: İlk 10’da bir Türk yemeği de var

Her ülkenin kendine has yöresel ürünleri ve damak zevkine uygun lezzetleri bulunuyor. Coğrafyadan coğrafyaya farklılık gösteren bu durumla ilgili TasteAtlas, detaylı bir araştırma yaptı. Popüler yemek sitesi, binlerce kişinin katılımıyla dünyanın en kötü lezzetleri listesini oluşturdu. Listede Türkiye'den de iki yemek bulunuyor. Peki dünyanın en kötü yemekleri hangileri? İşte TasteAtlas tarafından yayınlanan o liste...

İşte dünyanın en kötü yemekleri! Binlerce kişi katıldı: İlk 10’da bir Türk yemeği de var

100- Yaksik

Yaksik veya yakbap, yapışkan pirinci buharda pişirip kestane, hünnap ve çam fıstığı ile karıştırılarak yapılan tatlı bir Kore yemeğidir.

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İşte dünyanın en kötü yemekleri! Binlerce kişi katıldı: İlk 10’da bir Türk yemeği de var

99- Millionbøf

Millionbøf, genellikle patates, makarna veya pilavla servis edilen bir Danimarka sığır eti yemeğidir.

İşte dünyanın en kötü yemekleri! Binlerce kişi katıldı: İlk 10’da bir Türk yemeği de var

98-Maidanosalata
Maidanosalata, ıslatılmış ekmeğin ezilmiş maydanozla buluştuğu bir Yunanistan yemeği

İşte dünyanın en kötü yemekleri! Binlerce kişi katıldı: İlk 10’da bir Türk yemeği de var

97-Pincho ensaladilla rusa

Bask Bölgesi'nden gelen geleneksel bir İspanyol mezesi veya bar atıştırmalıktır.

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