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İşte dünyanın en kötü yemekleri! Binlerce kişi katıldı: İlk 10'da bir Türk yemeği de var
Giriş Tarihi: 15.02.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
10:44
İşte dünyanın en kötü yemekleri! Binlerce kişi katıldı: İlk 10'da bir Türk yemeği de var
Yemekler hakkında araştırma makaleleri yayınlayan TasteAtlas, binlerce kişinin katılımıyla oluşturduğu "Dünyanın en kötü 100 yemeği" listesini yayınladı. Listeye Türkiye'den de iki yemek girdi. İlk 10'da da bir Türk yemeği bulunuyor. Peki dünyanın en kötü yemekleri hangileri? İşte TasteAtlas'ın yayınladığı dünyanın en kötü yemekleri listesi...