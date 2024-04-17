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Haberler Yaşam İşte en güçlü hava kuvvetleri güncel listesi! Türkiye 2024 listesinde kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 17.04.2024 10:15 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 10:15

İşte en güçlü hava kuvvetleri güncel listesi! Türkiye 2024 listesinde kaçıncı sırada?

"Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri" listesi geçtiğimiz aylarda ABD merkezli internet sitesi Gloval Firepower tarafından açıklanmıştı. Listede dikkat çeken detaylar yer aldı. Bunlardan en önemlisi Türkiye'nin sıralaması oldu. Türkiye, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesinde 2 basamak birden yükseldi. İşte detaylar...

İşte en güçlü hava kuvvetleri güncel listesi! Türkiye 2024 listesinde kaçıncı sırada?

Askeri güç verilerini analiz eden Global Firepower adlı internet sitesi, geçtiğimiz aylarda dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesini paylaşmıştı. Listede Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir detay yer aldı. Türkiye'nin sıralaması iki basamak birden yükseldi ve birçok ülkeyi geride bıraktı. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada yer alıyor? İşte detaylar...

İşte en güçlü hava kuvvetleri güncel listesi! Türkiye 2024 listesinde kaçıncı sırada?

100- TACİKİSTAN

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İşte en güçlü hava kuvvetleri güncel listesi! Türkiye 2024 listesinde kaçıncı sırada?

99 KAMBOÇYA

İşte en güçlü hava kuvvetleri güncel listesi! Türkiye 2024 listesinde kaçıncı sırada?

98 BELÇİKA

İşte en güçlü hava kuvvetleri güncel listesi! Türkiye 2024 listesinde kaçıncı sırada?

97 SENEGAL

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