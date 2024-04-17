İşte en güçlü hava kuvvetleri güncel listesi! Türkiye 2024 listesinde kaçıncı sırada?

Askeri güç verilerini analiz eden Global Firepower adlı internet sitesi, geçtiğimiz aylarda dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesini paylaşmıştı. Listede Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir detay yer aldı. Türkiye'nin sıralaması iki basamak birden yükseldi ve birçok ülkeyi geride bıraktı. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada yer alıyor? İşte detaylar...