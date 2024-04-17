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İşte en güçlü hava kuvvetleri güncel listesi! Türkiye 2024 listesinde kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 17.04.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
10:15
İşte en güçlü hava kuvvetleri güncel listesi! Türkiye 2024 listesinde kaçıncı sırada?
"Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri" listesi geçtiğimiz aylarda ABD merkezli internet sitesi Gloval Firepower tarafından açıklanmıştı. Listede dikkat çeken detaylar yer aldı. Bunlardan en önemlisi Türkiye'nin sıralaması oldu. Türkiye, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesinde 2 basamak birden yükseldi. İşte detaylar...