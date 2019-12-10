İşte il il yaşam süreleri! Türkiye'de en uzun yaşayanlar hangi şehirde?
İşte il il yaşam süreleri! Türkiye'de en uzun yaşayanlar hangi şehirde?
TÜİK verilerine göre rakamlar ortaya çıktı. Türkiye'nin kimi bölge ve şehirlerindeki insanlar diğer şehirlerine kıyasla daha uzun yaşıyor. Bunun elbette coğrafi ve genetik bazı nedenleri var. Peki Türkiye'de hangi ildeki vatandaşlar daha uzun süre yaşıyor hiç merak ettiniz mi? 81 ilin arasında kadın yaşam süreleri ve erkek yaşam süreleri her ilde değişiyor. Kimi illerde kadın ortalama yaşam süreleri kimi illerde erkek ortalama yaşam süreleri daha fazla. İşte Türkiye İstatistik Kurumu verileri baz alınarak yapılan araştırmaya göre il il ortalama yaşam süreleri. Listede kadın ve erkek yaşam süreleri ayrı ayrı belirtildi. Bakın Türkiye'de 2015 ve 2017 yılları baz alınarak gerçekleşen ortalama yaşam süreleri ne kadarmış!
Giriş Tarihi: 10.12.2019
15:01
Güncelleme Tarihi: 10.12.2019
15:19
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ