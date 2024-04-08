İşte il il ortalama yaşam süreleri! TÜİK paylaştı: Yaşam süresi en uzun şehir...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan "Yaşam süresinin en uzun olduğu iller" listesinde dikkat çeken veriler yer aldı. Buna göre ortalama yaşam süresi erkeklerde 75.3, kadınlarda 80.7 ve toplamda 78.0. olarak kayıtlara geçti.

Listenin ilk sırasındaki şehir ise dikkat çekti. İşte il il yaşam süreleri...