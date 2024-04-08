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İşte il il ortalama yaşam süreleri! TÜİK paylaştı: Yaşam süresi en uzun şehir...
Giriş Tarihi: 08.04.2024 12:36
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
12:36
İşte il il ortalama yaşam süreleri! TÜİK paylaştı: Yaşam süresi en uzun şehir...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yaşam süresinin en uzun olduğu illerin listesini paylaştı. Buna göre; ortalama yaşam süresi erkeklerde 75.3 kadınlarda ise 80.7 oldu. Yaşam süresinin en uzun olduğu şehir ise herkesi şaşırttı. İşte il il ortalama yaşam süreleri ve haberin detayları...