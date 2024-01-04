İşte o vahşet evi! Babamız kardeşimizi öldürdü diyen gençlerden şok sözler: Kablo, kemer ne varsa…

Ailesinden uzakta İzmir'de yaşam kuran ve burada çalışan 25 yaşındaki V.K., dehşet evinde yaşadıklarını anlattı. Aydın, Söke'de yaşayan babası Hüseyin K.'dan 18 yaşına kadar işkence boyutuna varan bir şiddet gördüğünü belirten V.K., "Gözümüzü açtığımız an itibarıyla aile içi şiddet, kavga, gürültü, akıl almaz bir şekilde işkence boyutu vardı. En ufak yaşlarımdan itibaren şiddet gördüm. Aynı şekilde kardeşlerim de. Yani bizim ailede eksik olmayan bir şiddet süreci vardı" ifadelerini kullandı. Babasının "Şeytan çocuk" diyerek döve döve öldürdüğünü iddia ettiği 15 aylık kardeşi Armağan'ın, öldüğünde 5 buçuk yaşında olduğunu belirten V.K., babasının hasta olduklarında bile döverek kendilerini iyileştireceğini söylediğini anlattı. Babasının kardeşini döverek öldürüp gizlice gömdüğünü söyleyen V.K., 2010 yılında, ölen kardeşinin okul vakti gelince Milli Eğitim görevlilerinin geldiğini, babasının bir şekilde kardeşini nüfustan sildirtmeyi başardığını öne sürdü.