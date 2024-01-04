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İşte o vahşet evi! Babamız kardeşimizi öldürdü diyen gençlerden şok sözler: Kablo, kemer ne varsa…
Giriş Tarihi: 04.01.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
13:59
İşte o vahşet evi! Babamız kardeşimizi öldürdü diyen gençlerden şok sözler: Kablo, kemer ne varsa…
İstanbul'da üç kardeş 2016'da polise giderek babalarının 15 aylık kardeşleri Armağan'ı öldürdüğünü söyledi. Kan donduran ihbarın üzerine ekipler harekete geçti. Armağan'a ait olduğu iddia edilen mezar açılırken yargılama 7 yıldır devam etti. Evden kaçan kardeşlerin dehşet evinde yaşadıkları tüyler ürpertti: Kablo, kemer ne varsa…