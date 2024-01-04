Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İşte o vahşet evi! Babamız kardeşimizi öldürdü diyen gençlerden şok sözler: Kablo, kemer ne varsa…
Giriş Tarihi: 04.01.2024 13:59 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 13:59

İşte o vahşet evi! Babamız kardeşimizi öldürdü diyen gençlerden şok sözler: Kablo, kemer ne varsa…

İstanbul'da üç kardeş 2016'da polise giderek babalarının 15 aylık kardeşleri Armağan'ı öldürdüğünü söyledi. Kan donduran ihbarın üzerine ekipler harekete geçti. Armağan'a ait olduğu iddia edilen mezar açılırken yargılama 7 yıldır devam etti. Evden kaçan kardeşlerin dehşet evinde yaşadıkları tüyler ürpertti: Kablo, kemer ne varsa…

DHA
İşte o vahşet evi! Babamız kardeşimizi öldürdü diyen gençlerden şok sözler: Kablo, kemer ne varsa…

Kan donduran olay, İstanbul'da yaşandı. Üç kardeş, 14 Temmuz 2016'da Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek babaları Hüseyin K.'nın 2003 yılında 15 aylık kardeşleri Armağan'ı döverek öldürdüğünü açıkladı. Kardeşlerden Ö.K. (23)., babasının, kendisini ve kardeşlerini hiç okula göndermediğini, evdeyken kendilerini sürekli dövdüğünü, bu nedenle evden kaçtığını, en küçük kardeşinin ise babasının uyguladığı şiddet nedeniyle öldüğünü anlattı. Olayın ardından gözaltına alınan baba Hüseyin K., olay gecesi Armağan'ın öldüğünü ve bir iş arkadaşıyla birlikte 15 aylık bebeği gömdüğünü anlattı.

İşte o vahşet evi! Babamız kardeşimizi öldürdü diyen gençlerden şok sözler: Kablo, kemer ne varsa…

Ailesinden uzakta İzmir'de yaşam kuran ve burada çalışan 25 yaşındaki V.K., dehşet evinde yaşadıklarını anlattı. Aydın, Söke'de yaşayan babası Hüseyin K.'dan 18 yaşına kadar işkence boyutuna varan bir şiddet gördüğünü belirten V.K., "Gözümüzü açtığımız an itibarıyla aile içi şiddet, kavga, gürültü, akıl almaz bir şekilde işkence boyutu vardı. En ufak yaşlarımdan itibaren şiddet gördüm. Aynı şekilde kardeşlerim de. Yani bizim ailede eksik olmayan bir şiddet süreci vardı" ifadelerini kullandı. Babasının "Şeytan çocuk" diyerek döve döve öldürdüğünü iddia ettiği 15 aylık kardeşi Armağan'ın, öldüğünde 5 buçuk yaşında olduğunu belirten V.K., babasının hasta olduklarında bile döverek kendilerini iyileştireceğini söylediğini anlattı. Babasının kardeşini döverek öldürüp gizlice gömdüğünü söyleyen V.K., 2010 yılında, ölen kardeşinin okul vakti gelince Milli Eğitim görevlilerinin geldiğini, babasının bir şekilde kardeşini nüfustan sildirtmeyi başardığını öne sürdü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İşte o vahşet evi! Babamız kardeşimizi öldürdü diyen gençlerden şok sözler: Kablo, kemer ne varsa…

"9 KARDEŞİMDEN 5'İ BABAMIN YANINDA"

Resmi kayıtlara göre toplam 12 kardeş göründüklerini dile getiren V.K., şu anda yaşayan 9 kardeş olduğunu, 5'inin babalarıyla yaşadığını ifade etti. Kayıt dışında 6 kardeşleri olduğunu, bunların kendilerine ölü doğdu denilerek evlerinin yanına gömüldüklerini iddia eden V.K., bu iddiasıyla ilgili dava açmaya çalıştığını ancak kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verildiğini belirtti.

İşte o vahşet evi! Babamız kardeşimizi öldürdü diyen gençlerden şok sözler: Kablo, kemer ne varsa…

"ÜÇ KARDEŞ GECE KAÇTIK"

2002 yılında bir dönem İstanbul'da yaşadıklarını söyleyen V.K. daha sonra Aydın'a taşındıklarını belirterek, 2016 yılında babalarını polise ihbar etmeye karar verme sürecini ise şöyle anlattı: "Kendisini kabullenmiştik, ama yaptıklarını kabullenemiyorduk. Yaptıklarından dolayı nefret noktasına geldik. Kız kardeşlerimle birlikte üç kişi bir araya geldik. Biz bu süreçte artık ne yapabiliriz, okul kaydımız dahi yokken hayatta sıfırdaydık. Aynı zamanda devlet düşmanıydı babam.

İşte o vahşet evi! Babamız kardeşimizi öldürdü diyen gençlerden şok sözler: Kablo, kemer ne varsa…

Üç kardeş el ele ayrıldık o evden. Gece uyurken kaçtık evden. 2016 yılında bir akrabamıza sığındık. Onu tehdit etti. Akrabamız da dedi ki, 'Böyle olmaz, babanızla baş edilmez. Siz gidin en iyisi kendinizi güvenceye alın. Onun anlattığı gibi değil devlet. Devlet menfaat uğruna insanlara bir şey yapmıyor. Devlet her zaman mağdurun yanındadır.' Biz devlete sığındık."

SON DAKİKA