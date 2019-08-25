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  • İşte Türkiye'nin şaşırtan nüfus haritası! Bu rakamlara göre en büyük ilimiz İstanbul değil

İşte 'nin şaşırtan nüfus haritası! Bu rakamlara göre en büyük ilimiz değil

Türk halkının hemşehricilik konusunda ne kadar sıkı olduğunu bilmeyenimiz yoktur. Öyle ki ilk tanışmaların en bilinen sorusudur: 'Aslen nerelisin?' Peki gerçekten 'de en fazla aslen nereli yaşıyor? Hepimiz kütüğümüzde yazan yerlerde yaşasaydık Türkiye'de nüfus haritası baştan sona değişecekti. Bu rakamlar sizi çok şaşırtacak! Aslında en büyük illerimizin sıralaması bile bambaşka olacaktı. Bu listeye göre , , zirvedeki yerlerini kaybediyor. Peki yerlerine hangi illerimiz geliyor? Bakın herkes kendi memleketinde yani kütüğündeki şehirde yaşasa Türkiye'de il nüfus sayıları nasıl oluyordu!

Giriş Tarihi: 25.08.2019 11:01 Güncelleme Tarihi: 25.08.2019 11:13
İşte Türkiye'nin şaşırtan nüfus haritası! Bu rakamlara göre en büyük ilimiz İstanbul değil

'de herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu nasıl olurdu? İşte şaşırtan sonuçlar...

İşte Türkiye'nin şaşırtan nüfus haritası! Bu rakamlara göre en büyük ilimiz İstanbul değil

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