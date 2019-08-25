İşte Türkiye'nin şaşırtan nüfus haritası! Bu rakamlara göre en büyük ilimiz İstanbul değil
İşte Türkiye'nin şaşırtan nüfus haritası! Bu rakamlara göre en büyük ilimiz İstanbul değil
Türk halkının hemşehricilik konusunda ne kadar sıkı olduğunu bilmeyenimiz yoktur. Öyle ki ilk tanışmaların en bilinen sorusudur: 'Aslen nerelisin?' Peki gerçekten Türkiye'de en fazla aslen nereli yaşıyor? Hepimiz kütüğümüzde yazan yerlerde yaşasaydık Türkiye'de nüfus haritası baştan sona değişecekti. Bu rakamlar sizi çok şaşırtacak! Aslında en büyük illerimizin sıralaması bile bambaşka olacaktı. Bu listeye göre İstanbul, Ankara, İzmir zirvedeki yerlerini kaybediyor. Peki yerlerine hangi illerimiz geliyor? Bakın herkes kendi memleketinde yani kütüğündeki şehirde yaşasa Türkiye'de il nüfus sayıları nasıl oluyordu!
Giriş Tarihi: 25.08.2019
11:01
Güncelleme Tarihi: 25.08.2019
11:13