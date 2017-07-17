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Yaşam İşte Türkiye'yi uçuruma sürüklemek isteyen hainler!
Giriş Tarihi: 17.07.2017
14:10 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021
15:45
İşte Türkiye'yi uçuruma sürüklemek isteyen hainler!
15 Temmuz darbe girişiminin beyin takımında yer alan çoğu general 38 kişi, sözde "Yurtta Sulh Konseyi"ni üyelerinin Çatı Davası iddianamesinde kim oldukları ve ne için görevlendirildikleri ortaya çıktı. İşte ihanet konseyi ve ellerine kan bulaşmış askerleri.
1-Akın Öztürk
Hava Pilot Orgeneral. Yüksek Askerî Şûra Üyesi. 15 Temmuz darbe girişiminin askeri ayağının 1 numaralı ismiydi. Genelkurmay Başkanı Akar'ı gece boyunca darbeye ikna etmeye çalıştı. FETÖ mensubu darbeci cuntacıların atama listesini hazırlayanlar arasındaydı. (İHA)
2-Mehmet Dişli
Tümgeneral. Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dönüşüm Başkanı'ydı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar'ın odasına gelerek "Komutanım operasyon başlıyor, herkesi alacağız, taburlar, tugaylar yola çıktı, biraz sonra göreceksin" diyerek darbe girişimini bildirdi. Akar'ın derdest edilmesi talimatını verdi.
3-Mehmet Partigöç
Tuğgeneral. Genelkurmay Başkanlığı Personel Plan Yönetim Daire Başkanı'ydı. 6-7-8-9 Temmuz 2016'da Ankara Konutkent'teki villada firari imam
Adil Öksüz'ün liderliğinde yapılan darbe girişimi organizasyonu toplantılarına aktif olarak katıldı. Sözde sıkıyönetim bildirisinde imzası bulunuyor. Sıkıyönetim talimatı olarak bilinen 20 maddelik 'Harekât Yıldırım Planı'nı hazırladı.
4-Semih Terzi
Tuğgeneral. Özel Kuvvetler Komutanlığı 1. Tugay Komutanıydı (Öldü). Görevli olduğu Silopi'den önce Diyarbakır'a, ardından da Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek için geldi.
5-Hakan Evrim
Tuğgeneral. Akıncı Üssü 4. Ana Jet Üssü Komutanı'ydı. Genelkurmay Karargahından, Akıncı Üssü'ne getirilen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar'ı darbe girişiminin başına geçmesi için ikna etmeye çalışan ve kendisine sözde darbe bildirisini TV kanallarında okuması için zorlayanlar arasında yer aldı. Akar'a 'Dilerseniz sizi kanaat önderimiz Fetullah Gülen'le görüştürebiliriz' dedi.