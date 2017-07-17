Haberler Yaşam İşte Türkiye'yi uçuruma sürüklemek isteyen hainler!

Giriş Tarihi: 17.07.2017 14:10 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 15:45

İşte Türkiye'yi uçuruma sürüklemek isteyen hainler!

15 Temmuz darbe girişiminin beyin takımında yer alan çoğu general 38 kişi, sözde "Yurtta Sulh Konseyi"ni üyelerinin Çatı Davası iddianamesinde kim oldukları ve ne için görevlendirildikleri ortaya çıktı. İşte ihanet konseyi ve ellerine kan bulaşmış askerleri.