İşte yaratıcılık budur! Tavuk çiftliğini bu hale getirdi

Sadece elindeki tahtaları kullanarak bakın ne yaptı. Kimse ne olduğunu anlamasın ve zarar vermesin diye kamera şeklini verdiği kuş yuvası işte böyle tamamlandı. Tavuk çiftliğine 275 bin sterlin harcayan İngiliz mimar, onu 4 yatak odalı ve toplamda 8 kişiyi ağırlayabilen mini bir otel haline getirdi. Martin Hall'a bu başarısı nedeniyle, Galler'in en büyük sanat festivali olan National Eisteddfod kapsamında mimarlık kategorisinde altın madalya verildi. Güney Galler'in Monmouth bölgesinde bulunan otelde 1 haftalık konaklama ücreti ise 1800 sterlin.