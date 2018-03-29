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İşte budur! Tavuk çiftliğini bu hale getirdi

Giriş Tarihi: 29.03.2018 23:34 Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 23:42
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İşte budur! Tavuk çiftliğini bu hale getirdi
İşte yaratıcılık budur! Tavuk çiftliğini bu hale getirdi

Sadece elindeki tahtaları kullanarak bakın ne yaptı.

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İşte budur! Tavuk çiftliğini bu hale getirdi
İşte yaratıcılık budur! Tavuk çiftliğini bu hale getirdi

Kimse ne olduğunu anlamasın ve zarar vermesin diye kamera şeklini verdiği kuş yuvası işte böyle tamamlandı.

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İşte budur! Tavuk çiftliğini bu hale getirdi
İşte yaratıcılık budur! Tavuk çiftliğini bu hale getirdi
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İşte budur! Tavuk çiftliğini bu hale getirdi
İşte yaratıcılık budur! Tavuk çiftliğini bu hale getirdi
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İşte budur! Tavuk çiftliğini bu hale getirdi
İşte yaratıcılık budur! Tavuk çiftliğini bu hale getirdi

Tavuk çiftliğine 275 bin sterlin harcayan İngiliz mimar, onu 4 yatak odalı ve toplamda 8 kişiyi ağırlayabilen mini bir otel haline getirdi.

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İşte budur! Tavuk çiftliğini bu hale getirdi
İşte yaratıcılık budur! Tavuk çiftliğini bu hale getirdi

Martin Hall'a bu başarısı nedeniyle, Galler'in en büyük sanat festivali olan National Eisteddfod kapsamında mimarlık kategorisinde altın madalya verildi.

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İşte budur! Tavuk çiftliğini bu hale getirdi
İşte yaratıcılık budur! Tavuk çiftliğini bu hale getirdi

Güney Galler'in Monmouth bölgesinde bulunan otelde 1 haftalık konaklama ücreti ise 1800 sterlin.

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