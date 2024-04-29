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Giriş Tarihi: 29.04.2024 19:03 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 19:03

İşte yaşam süresinin en uzun olduğu iller! İlk sırada hangi şehir var? İşte il il yaşam süreleri

"Yaşam süresi en uzun şehirler" listesi TÜİK tarafından yayınlandı. Listede dikkat çeken veriler yer alırken, yaşam süresi erkeklerde 75.3, kadınlarda 80.7 oldu. Peki yaşam süresi en uzun il hangisi? İşte TÜİK verilerine göre il il yaşam süreleri...

İşte yaşam süresinin en uzun olduğu iller! İlk sırada hangi şehir var? İşte il il yaşam süreleri

"Yaşam süresi en uzun il hangisi?" sorusu yanıt buldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan listeye göre; erkeklerde yaşam süresi 75.3, kadınlarda ise 80.7 oldu. Listenin ilk sırasındaki şehir ise oldukça dikkat çekti.

Peki yaşam süresi en uzun il hangisi? İşte TÜİK verilerine göre il il yaşam süreleri...

İşte yaşam süresinin en uzun olduğu iller! İlk sırada hangi şehir var? İşte il il yaşam süreleri

KİLİS

Erkek: 72.3

Kadın: 77.6

Genel Ortalama: 75

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İşte yaşam süresinin en uzun olduğu iller! İlk sırada hangi şehir var? İşte il il yaşam süreleri

VAN

Erkek: 73.2

Kadın: 78.0

Genel Ortalama: 75,6

İşte yaşam süresinin en uzun olduğu iller! İlk sırada hangi şehir var? İşte il il yaşam süreleri

AĞRI

Erkek: 73.7

Kadın: 77.5

Genel Ortalama: 75.6

İşte yaşam süresinin en uzun olduğu iller! İlk sırada hangi şehir var? İşte il il yaşam süreleri

ARDAHAN

Erkek: 73.5

Kadın: 79.9

Genel Ortalama: 76.6

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