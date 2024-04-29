İşte yaşam süresinin en uzun olduğu iller! İlk sırada hangi şehir var? İşte il il yaşam süreleri

"Yaşam süresi en uzun il hangisi?" sorusu yanıt buldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan listeye göre; erkeklerde yaşam süresi 75.3, kadınlarda ise 80.7 oldu. Listenin ilk sırasındaki şehir ise oldukça dikkat çekti.

Peki yaşam süresi en uzun il hangisi? İşte TÜİK verilerine göre il il yaşam süreleri...