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İşte yaşam süresinin en uzun olduğu iller! İlk sırada hangi şehir var? İşte il il yaşam süreleri
Giriş Tarihi: 29.04.2024 19:03
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
19:03
İşte yaşam süresinin en uzun olduğu iller! İlk sırada hangi şehir var? İşte il il yaşam süreleri
"Yaşam süresi en uzun şehirler" listesi TÜİK tarafından yayınlandı. Listede dikkat çeken veriler yer alırken, yaşam süresi erkeklerde 75.3, kadınlarda 80.7 oldu. Peki yaşam süresi en uzun il hangisi? İşte TÜİK verilerine göre il il yaşam süreleri...