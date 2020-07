Onlar Çevik Kuvvet'in kadrolu, eğitimli elemanları... Avrupa'da meydanlarda, ünlü caddelerde atlı polisleri görmeye alışığız da, Türkiye'de bu yeni bir durum. Haliyle ilgilisi çok. Çevik Kuvvet envanterine kayıtlı sekiz at göreve çıktıkları her yerde ilgiyle karşılanıyor. Gören kendini selfie çekmekten alıkoyamıyor, sevmek isteyenler sıraya giriyor, atlara isimler takılıyor.