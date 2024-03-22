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İstismar mağduru çocuk sucudaki dehşeti anlattı! Ölümle tehdit, iğrenç detaylar: Bizi kucağına alıyordu...
Giriş Tarihi: 22.03.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
15:12
İstismar mağduru çocuk sucudaki dehşeti anlattı! Ölümle tehdit, iğrenç detaylar: Bizi kucağına alıyordu...
İstanbul Bağcılar'da sapık Metin Şenay'ın sahibi olduğu su bayisinde yaptırdığı gizli odada küçük kız çocuklarına istismarda bulunması Türkiye'nin gündemine oturdu. Mağdurlardan M.Y., yaşadığı korkunç anları ifadesinde anlatırken, "Beni okul çıkışı işyerine götürüp, 'Sen burada bilgisayar oyna' dedi. Sonraki saatlerde istismar etti. Bana, 'Eğer bağırırsan seni öldürürüm' dedi." diye konuştu.