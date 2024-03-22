İstismar mağduru çocuk sucudaki dehşeti anlattı! Ölümle tehdit, iğrenç detaylar: Bizi kucağına alıyordu...

Cinsel istismara maruz kaldığı açıkça görülen küçük kız M.Y. gizli bölümde üzerinde kan lekeleriyle bulundu. Ayrıca gizli odada duvara yapıştırılmış şekilde "söz dinlemesi kesinlikle yapılacak", "kesinlikle bağırma", "konuşurken fısıltıyla konuş", "sağa sola zarar verme", "dükkana biri gelirse kesinlikle konuşma, ayrıca ben ne dersem yap, sözümü dinlemezsen çok acı veririm ve çok döverim ve gerekirse öldürürüm, bence en iyisi sözümü dinle ve dediklerimi yap ben de sana en iyi şekilde bakayım" yazılara ulaşıldı.