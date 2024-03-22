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Giriş Tarihi: 22.03.2024 14:44 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 15:12

İstismar mağduru çocuk sucudaki dehşeti anlattı! Ölümle tehdit, iğrenç detaylar: Bizi kucağına alıyordu...

İstanbul Bağcılar'da sapık Metin Şenay'ın sahibi olduğu su bayisinde yaptırdığı gizli odada küçük kız çocuklarına istismarda bulunması Türkiye'nin gündemine oturdu. Mağdurlardan M.Y., yaşadığı korkunç anları ifadesinde anlatırken, "Beni okul çıkışı işyerine götürüp, 'Sen burada bilgisayar oyna' dedi. Sonraki saatlerde istismar etti. Bana, 'Eğer bağırırsan seni öldürürüm' dedi." diye konuştu.

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İstismar mağduru çocuk sucudaki dehşeti anlattı! Ölümle tehdit, iğrenç detaylar: Bizi kucağına alıyordu...

Mağdurlardan ilköğretim öğrencisi kız çocuğu M.Y. 24 Mayıs 2023'te okuldan dönmeyince aile polise kayıp ihbarında bulundu. Okul çevresindeki kamera görüntüleri incelemeye alındı. Görüntülerde saat 13.26'da küçük kızın 26 EK 860 plakalı bir minübüse bindiği saptandı. Aile bu aracın daha önce kendilerine su getiren 'Metin Su' isimli işyerinin sahibi Metin Şenay olduğunu ifade edince gece saatlerinde işyerine baskın düzenlendi. İşyerinde bulunan Metin Şenay panik halde içeri kaçınca sorguya alındı. Ancak çocukla ilgili soruların hiçbirine cevap vermedi. O sırada polisler, içeriden bir çığlık sesi duydu. 'Yatak odası' olarak tarif edilen alana giren polisler korkunç manzara ile karşılaştı.

İstismar mağduru çocuk sucudaki dehşeti anlattı! Ölümle tehdit, iğrenç detaylar: Bizi kucağına alıyordu...

Cinsel istismara maruz kaldığı açıkça görülen küçük kız M.Y. gizli bölümde üzerinde kan lekeleriyle bulundu. Ayrıca gizli odada duvara yapıştırılmış şekilde "söz dinlemesi kesinlikle yapılacak", "kesinlikle bağırma", "konuşurken fısıltıyla konuş", "sağa sola zarar verme", "dükkana biri gelirse kesinlikle konuşma, ayrıca ben ne dersem yap, sözümü dinlemezsen çok acı veririm ve çok döverim ve gerekirse öldürürüm, bence en iyisi sözümü dinle ve dediklerimi yap ben de sana en iyi şekilde bakayım" yazılara ulaşıldı.

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İstismar mağduru çocuk sucudaki dehşeti anlattı! Ölümle tehdit, iğrenç detaylar: Bizi kucağına alıyordu...

SÜNGER KAPLI ODADA İSTİSMAR
Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesi alınan M.Y. yaşadığı korkunç anları anlattı: "Evden okula yürüyerek 40-45 dakikada giderim. 12:40 sıralarında eve giderken evimize 10 senedir su getiren Metin beni çağırdı. 'Seni eve götüreyim' dedi. Metin daha önce de beni evime götürdü ve bana hiçbir şey yapmadı.

İstismar mağduru çocuk sucudaki dehşeti anlattı! Ölümle tehdit, iğrenç detaylar: Bizi kucağına alıyordu...

O gün çiğ köftecinin ilerisinde bekledi. Bana, ''seni evine götüreyim, sen yorulma'' dedi. Yolda giderken eve gitmediğimizi fark ettim. Arabadayken bana bir şey söylemedi. İşyerine gelince arabadan indik. 'Sen geç bilgisayarda oyna' dedi. İçeri girdim. Burada büyük bir oda vardı.

İstismar mağduru çocuk sucudaki dehşeti anlattı! Ölümle tehdit, iğrenç detaylar: Bizi kucağına alıyordu...

Biraz bilgisayar oynadıktan sonra ''Bana bir yer göstereceğim'' deyip beni küçük bir odaya götürdü. Bu oda yatak odasının karşısında bir odaydı. Oda dikdörtgendi. Süngerle kaplıydı. Pencere, cam ve eşya yoktu. Bir kap bırakarak ''tuvaletin gelirse bu kaba yaparsın'' dedi. ''Eğer bağırırsan seni öldürürüm'' dedi. Lavaboya giderken eline bıçak alıp korkuttu.

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