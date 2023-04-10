İYİ Parti Milletvekili adayları listesi açıklandı! 14 Mayıs 2023 Seçimleri 28. Dönem İYİ Parti Milletvekili adayları kimler?

İYİ Parti Milletvekili adayları listesi gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. 14 Mayıs Türkiye Genel Seçimlerine sayılı günler kala İYİ Parti Milletvekili aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu. Seçmenler ise bu noktada "2023 İYİ Parti milletvekili adayları kimler?" sorusuna cevap aramaya başladı. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan listeye göre İYİ Parti, CHP ile yaptığı işbirliği kapsamında 9 ilde aday sunmadı. Peki, İYİ Parti Milletvekili adayları listesinde kimler var? İşte aday listesi.