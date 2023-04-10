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Haberler Yaşam İYİ Parti Milletvekili adayları listesi açıklandı! 14 Mayıs 2023 Seçimleri 28. Dönem İYİ Parti Milletvekili adayları kimler?
Giriş Tarihi: 10.04.2023 07:49 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 07:49

İYİ Parti Milletvekili adayları listesi açıklandı! 14 Mayıs 2023 Seçimleri 28. Dönem İYİ Parti Milletvekili adayları kimler?

İYİ Parti Milletvekili adayları listesi gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. 14 Mayıs Türkiye Genel Seçimlerine sayılı günler kala İYİ Parti Milletvekili aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu. Seçmenler ise bu noktada "2023 İYİ Parti milletvekili adayları kimler?" sorusuna cevap aramaya başladı. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan listeye göre İYİ Parti, CHP ile yaptığı işbirliği kapsamında 9 ilde aday sunmadı. Peki, İYİ Parti Milletvekili adayları listesinde kimler var? İşte aday listesi.

İYİ Parti Milletvekili adayları listesi açıklandı! 14 Mayıs 2023 Seçimleri 28. Dönem İYİ Parti Milletvekili adayları kimler?

İYİ Parti Milletvekili adayları açıklandı! Türkiye sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, 14 Mayıs'ta 13. Cumhurbaşkanı yanı sıra 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için de oy kullanacak. Milletvekillerini belirlemek için yoğun mesai harcayan partiler, aday listelerini YSK'ya teslim etti. Böylece seçime sayılı günler kala İYİ Parti aday listesi belli oldu. YSK'ya verilen listede, mevcut 36 milletvekilinden 22'si yer almadı. Peki, İYİ Parti Milletvekili adayları listesinde kimler var? 2023 İYİ Parti Milletvekili adayları kimler, kim hangi ilden aday oldu? İşte, il il aday listesi ve detayları…

İYİ Parti Milletvekili adayları listesi açıklandı! 14 Mayıs 2023 Seçimleri 28. Dönem İYİ Parti Milletvekili adayları kimler?

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YSK İLE PAYLAŞILDI!

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Türkiye Genel Seçimleri için geri sayım başladı. AK Parti, MHP, CHP adayları ardından İYİ Parti heyeti, milletvekili adayları isim listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sundu.

İYİ Parti, CHP ile uygulanan "fermuar" sistemi dolayısıyla 9 ilde aday sunmadı. Bu illerin ise Adıyaman, Çorum, Erzincan, Hakkari, Rize, Van, Batman, Bartın ve Düzce olduğu açıklandı.

CHP'nin de Gümüşhane, Bitlis, Aksaray, Yozgat, Bayburt, Muş ve Çankırı illerinde aday çıkarmamasıyla iki parti 16 ilde ortak aday belirlemiş oldu.

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İYİ Parti Milletvekili adayları listesi açıklandı! 14 Mayıs 2023 Seçimleri 28. Dönem İYİ Parti Milletvekili adayları kimler?

22 İSME YER VERİLMEDİ

İYİ Parti'nin mevcut 36 milletvekilinden, Antalya Milletvekili Hasan Subaşı dışında, 35'i aday adaylığı başvurusunda bulunmuş, Aytun Çıray ve İsmail Tatlıoğlu, adaylıktan çekildiğini açıklamıştı. 27. Dönem milletvekili olup aday adaylığı için başvuran 33 isimden 22'sine listede yer verilmedi.

Listede yer verilmeyenler şu isimlerden oluştu:

"Mehmet Metanet Çulhaoğlu, Ayhan Erel, İbrahim Halil Oral, Durmuş Yılmaz, Feridun Bahşi, Aydın Adnan Sezgin, İsmail Koncuk, Ahmet Kamil Erozan, Orhan Çakırlar, Naci Cinisli, Arslan Kabukçuoğlu, İmam Hüseyin Filiz, Hayrettin Nuhoğlu, Ahmet Çelik, Ümit Beyaz, Abdul Ahat Andican, Zeki Hakan Sıdalı, Behiç Çelik, Bedri Yaşar, Enez Kaplan, Hüseyin Örs, Ayhan Altıntaş"

İYİ Parti Milletvekili adayları listesi açıklandı! 14 Mayıs 2023 Seçimleri 28. Dönem İYİ Parti Milletvekili adayları kimler?

İşte, il il isim listesi:

Adana

GÖKTÜRK BOYVADAOĞLU
MEHMET SERTAÇ DURAK
ŞULE GÖK TÜDEŞ
REMZİ OĞUZ YILMAZ
BURAK YİĞENOĞLU
İSA AYANOĞLU
BAHADIR CEYHANLI
ERDİNÇ ANTEPÜZÜMÜ
NİHAL AĞCA
ERKAN CAN
ERCAN ATALAY
SİNEM ULUDAMAR
HÜLYA AKKÖZ

Afyonkarahisar

HAKAN ŞEREF OLGUN
MUSTAFA ENİS ARABACI
SAFFET ACAR
OKŞAN ULUSOY EFE
GÖNÜL AR GÜNGÖR
İBRAHİM ACAR

Ağrı

ÖZHAN KOÇİNTAR
METİN AYDEMİR
KENAN KAÇMAZ
ÇAĞDAŞ ÇELİK

Amasya

İBRAHİM MERMER
MEHMET KİP
HİKMET RUŞEN MENEKŞE

Ankara 1. Bölge

KORAY AYDIN
AHMET EŞREF FAKIBABA
KEVSER OFLUOĞLU
YETKİN ÖZTÜRK
MİNE BAŞ
BURÇİN ÇİÇEK
METEHAN ERDEM
OSMAN TOPAL
ONUR HONDOROĞLU
ECE ÖZEN AKAN
AHMET ALTIPARMAK
AHMET ERENOĞLU
MUHAMMET ECEL

Ankara 2. Bölge

ADNAN BEKER
SEDAT AKSAKALLI
UĞURHAN FERUDUN BERAT TİRYAKİ
FATMA ÖZKAN
MUHARREM BEŞİR
RAMAZAN DEĞERLİ
ERDOĞAN YILDIRIM
FATMA GÜLÜMSER BİROL
NADİR ÇETİNKAYA
ÖZCAN DAĞGEÇ
ELMAS YAĞMUR

Ankara 3. Bölge

YÜKSEL ARSLAN
KÜRŞAD ZORLU
FATİH KOCA
SEVİN ÇAĞLAYAN
TAMER KAYAALP
SERDAR SARGIN
MEHMET ARSLAN
KADRİYE ÜNLER
BERNA ŞAHİN
SEVGİ YALAV
MUSTAFA TOLGA ÖZTÜRK
MEHTAP ÖZDEMİR

İYİ Parti Milletvekili adayları listesi açıklandı! 14 Mayıs 2023 Seçimleri 28. Dönem İYİ Parti Milletvekili adayları kimler?

Antalya

UĞUR POYRAZ
AYKUT KAYA
ALİ ADNAN KAYA
AYŞEN KURT
SERKAN TETİK
İLHAMİ OKUDAN
MEHMET BAŞARAN
NESRİN ÜNAL
MUSA ERTUĞAN
MESUT YILMAZ
DURMUŞ KAPLAN
ARİF KOCABIYIK
BAŞAK KARATAŞ
DURMUŞ ALİ ARSLAN
NEŞE TOKER
LEVENT ÖZDEMİR
HATİCE AVCI

Artvin

HAMZA GEZMİŞ
HÜSEYİN IŞIK

Aydın

ÖMER KARAKAŞ
AHMET ERTÜRK
TUĞÇE CANPOLAT YILMAZ
ERHAN ALGAN
SEMRA YÜCEL
FEVZİ KÖSE
CEMAL SARI
PINAR ÖNCER

Balıkesir

TURHAN ÇÖMEZ
ÖZLEM URAL
NEDİM TUNA
KAMİL GÜLTEKİN ÖZTÜRK
NİLGÜN BAŞARAN
MUSTAFA LEMİ AYTEKİN
METİN ÖZGÜR
KEMAL GİRGİN
MEHMET ÇALIK

Bilecik

HALİL AYDOĞDU
EREN GÜVEN

Bingöl

HASAN KIZILBOĞA
SEMA TANİN
AHMET ARPA

Bitlis

EDİP SAFTER GAYDALI
LEVENT NASIR
MAŞALLAH ASLAN

Bolu

AHMET ÖRNEKBAŞ
İRFAN BAYAR
SUAT ORHAN

Burdur

FARUK ERKAN
SAFA SÖNMEZ
MEHMET YAVAŞ

Bursa 1. Bölge

YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU
SEVİNÇ ATABAY
YÜKSEL YILMAZ
ŞEYDA ŞAHİN
YAHYA BAHADIR
BİRGÜL YILDIZ GÜNAY
RESÜL KAPLAN
ÖZGÜR ŞİMŞEK
EVREN ŞAHİN
FEYZA TEMEL

Bursa 2. Bölge

HASAN TOKTAŞ
İBRAHİM ALAGÖZ
ORHAN ÖZER
SERMİN CAN ÖZENSOY
ERDAL AY
HATİCE DENİZ
ZAFER MİLLİ
OSMAN ATALAY AKMAN
ENVER YENİÇERİ
DİLEK DURAK

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