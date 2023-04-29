İzmir Narlıdere’deki yangında ihmal iddiası! Başkan Tunç Soyer’e soruyorum niçin geç kalındı?

Yangının ikinci katta başladığını ifade eden site yöneticilerinden Coşkun Arslan şunları söyledi: "Yangına ilk olarak kendi ekibimiz müdahale etti. Daha sonra itfaiye geldi. Herkes tahliye edildi. İlk gelen itfaiye aracının pompası arızalı olduğu için su basamadı. Geç kalındığı için yandı bitti.