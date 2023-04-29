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İzmir Narlıdere’deki yangında ihmal iddiası! Başkan Tunç Soyer'e soruyorum niçin geç kalındı?
Giriş Tarihi: 29.04.2023 11:16
Güncelleme Tarihi: 29.04.2023
11:27
İzmir Narlıdere’deki yangında ihmal iddiası! Başkan Tunç Soyer'e soruyorum niçin geç kalındı?
İzmir Narlıdere'de 8 katlı binayı kül eden yangına 150 metre mesafedeki itfaiye müdahalede geç kaldı. Site yöneticisi Coşkun Arslan, "İtfaiye geç geldi. Gelen ilk itfaiye aracının da pompası arızalıydı" ifadelerini kullandı. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de "Başkan Tunç Soyer'e soruyorum. Niçin geç kalındı? Zamanında mı müdahale edilmedi?" diyerek hesap sordu.