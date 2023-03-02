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Haberler Yaşam İzmir’de deprem bekleniyor mu, kaç büyüklüğünde olacak? Naci Görür’den kritik fay hattı uyarısı! İzmir’de deprem olacak mı, ne zaman olacak?
Giriş Tarihi: 02.03.2023 01:43 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 01:43

İzmir’de deprem bekleniyor mu, kaç büyüklüğünde olacak? Naci Görür’den kritik fay hattı uyarısı! İzmir’de deprem olacak mı, ne zaman olacak?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası uzmanlar bir dahaki deprem nerede olacak sorusuna yanıt veriyor. Özellikle Doğu Anadolu Fay Hattı'nın enerjisini boşaltmadığı Bingöl tarafı, İstanbul ve İzmir en çok konuşulan yerler arasında. bu noktada "İzmir'de büyük deprem bekleniyor mu, İzmir'de deprem ne zaman olacak?" soruları yanıt arıyor. Naci Görür büyüklü küçüklü fay hatlarına sahip olan İzmir'in deprem riski hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, İzmir'de deprem bekleniyor mu, kaç büyüklüğünde? İşte detaylar

İzmir’de deprem bekleniyor mu, kaç büyüklüğünde olacak? Naci Görür’den kritik fay hattı uyarısı! İzmir’de deprem olacak mı, ne zaman olacak?

İzmir'de deprem bekleniyor mu, ne zaman ve kaç büyüklüğünde olacak sorusu yanıt arıyor. Prof. Dr. Görür, Kahramanmaraş depremi sonrası dikkatleri İzmir'e çekti. Batı Anadolu fay hattında yer alan İzmir, en son 2020 yılında şiddetli bir şekilde sallanmıştı. Peki, İzmir'de deprem bekleniyor mu, olacak mı? İzmir'de deprem ne zaman olacak, kaç büyüklüğünde? İşte detaylar

İzmir’de deprem bekleniyor mu, kaç büyüklüğünde olacak? Naci Görür’den kritik fay hattı uyarısı! İzmir’de deprem olacak mı, ne zaman olacak?

SIRADA İZMİR VAR!

Prof. Dr. Görür, Kahramanmaraş depremi sonrası dikkatleri İzmir'e çekti. Açıklamalar şöyle:

Prof. Dr. Görür, "İzmir'de de endişemiz var. Canlı faylar var. Günün birinde harekete geçip deprem olabilir. Çevredeki deprem olmuş faylardan tetiklenebilir. Tahmin ediyorum bu faylar İzmir depreminde yüklendi. Çevredeki depremlerden stres geldiğinde yükleniyor. İzmir, bu kadar canlı fayla bölünmüş ise bu yarımadan buradan çekilmek lazım.

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İzmir’de deprem bekleniyor mu, kaç büyüklüğünde olacak? Naci Görür’den kritik fay hattı uyarısı! İzmir’de deprem olacak mı, ne zaman olacak?

Fay tartışmasını bırakalım. İzmir gerçek anlamında bir deprem kenti. Çok az kentimizde bu kadar yoğun aktif fay sistemi var. Bunlar bugün olmazsa yarın deprem yaratacaktır. Şu anda depremlerde sonra, Sisam depremi sonrasında 80 kilometre mesafede 117 kişi öldü. Yapı stokunu depreme dirençli yapmak lazım.

İzmir’de deprem bekleniyor mu, kaç büyüklüğünde olacak? Naci Görür’den kritik fay hattı uyarısı! İzmir’de deprem olacak mı, ne zaman olacak?

Mikro belgeleme çalışması sonrasında İzmir depreme dirençli hale getirilmelidir. 1999 sonrasında yeni yönetmeliklere göre doğru yapılmışsa o binalardan hiç korkmayın. Yönetmeliklere göre yapılmış binalar çatlasın, patlasın ama içinden sağ çıkmanızı sağlar. İzmir'deki belediye ve üniversiteleri zorlayın, evlerinizi muayene ettirin.

İzmir’de deprem bekleniyor mu, kaç büyüklüğünde olacak? Naci Görür’den kritik fay hattı uyarısı! İzmir’de deprem olacak mı, ne zaman olacak?

Üç kuruş vermeyeceğim tartışması yakışmıyor. Parası yoksa devlet el atsın veya belediye bedava yapsın. Muayene edersiniz evinizin depremdeki davranışları çok sağlıklı görebilirsiniz. Deprem odaklı kentsel dönüşüme girmek için hükümete talep edin. Bütün kentleri depreme dirençli yapabiliriz. Bunun içi afet bakanlığı kurulsun" diye konuştu.

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