Haberler Yaşam İzmir’de deprem bekleniyor mu, kaç büyüklüğünde olacak? Naci Görür’den kritik fay hattı uyarısı! İzmir’de deprem olacak mı, ne zaman olacak?

Giriş Tarihi: 02.03.2023 01:43 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 01:43

İzmir’de deprem bekleniyor mu, kaç büyüklüğünde olacak? Naci Görür’den kritik fay hattı uyarısı! İzmir’de deprem olacak mı, ne zaman olacak?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası uzmanlar bir dahaki deprem nerede olacak sorusuna yanıt veriyor. Özellikle Doğu Anadolu Fay Hattı'nın enerjisini boşaltmadığı Bingöl tarafı, İstanbul ve İzmir en çok konuşulan yerler arasında. bu noktada "İzmir'de büyük deprem bekleniyor mu, İzmir'de deprem ne zaman olacak?" soruları yanıt arıyor. Naci Görür büyüklü küçüklü fay hatlarına sahip olan İzmir'in deprem riski hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, İzmir'de deprem bekleniyor mu, kaç büyüklüğünde? İşte detaylar