İzmir’de endişe veren görüntü! Havadan böyle görüntülendi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde deniz çekildi. Sığacık Mahallesinde denizin çekilmesi üzerine adacıklar oluştu. Bazı vatandaşlar, deniz çekilmesi nedeniyle teknelerini taşıdı.

"BU YIL DAHA FAZLA ÇEKİLME OLDU"

Bölgede her yıl denizin çekildiğini ancak bu yıl daha fazla çekilme olduğunu söyleyen balıkçı İrfan Kozan, "Denizdeki bu çekilme, kuzey rüzgarının ardından lodos rüzgarının geleceğine işarettir. Parlak güneş var, doğal afetler oluyor ve bölgemiz deprem bölgesi. Umarım bu gerçekleşmez. Bu poyrazların ardından lodos aktivitesi gelecek. Her yıl bu çekilme olur ama bu kadar olmuyordu. Bu olay zaten doğanın habercisidir" dedi.

"KORKULACAK BİR ŞEY YOK"

Vatandaşların teknelerini ücretsiz bağlayabildikleri için bırakıp gittiklerini ifade eden Kozan, "Bütün kış tekneleri buraya bırakıyorlar. Arada batanlar da oluyor. Lodos geleceği zaman denizde sığlık olur, çekilme olur. Bu doğanın kanunudur. Her sene oluyor. Bu sene bir 10 santimetre daha düşük olabilir. Bu iklimin habercisidir. Korkulacak bir şey yok" diye konuştu.