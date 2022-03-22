İzmir’de endişe veren görüntü! Havadan böyle görüntülendi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde deniz suyunun çekilmesi büyük paniğe neden oldu. Çekilme bazı bölgelerde 30 metreyi buldu. İklim Bilim Uzmanı Prof. Dr. Doğan Yaşar, su çekilmesinin ana nedeni olarak sert kuzeyli rüzgarları işaret etti, "Bu fırtınaların hızı zaman zaman saatte 70 kilometrelere çıkar ve deniz suyunu Afrika'ya doğru iterek, Kuzey Ege'den Marmaris'e kadar olan bir alanda deniz seviyesinin 60-70 santimetre düşmesi sonucu bu olay gerçekleşir." ifadelerini kullandı. Öte yandan, denizdeki korkutan çekilme dron ile havadan görüntülendi.