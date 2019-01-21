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'de fabrika yangını

'in Çiğli ilçesi Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kuru yemiş fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Giriş Tarihi: 21.01.2019 17:25 Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 17:31
İzmir'de fabrika yangını

'in Çiğli ilçesi Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kuru yemiş fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

İzmir'de fabrika yangını

Bölgeye onlarca itfaiye ekibi sevk edilirken, korkutan yangın kontrol altına alındı.

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İzmir'de fabrika yangını

Edinilen bilgiye göre yangın, öğleden sonra bir kuru yemiş fabrikasında çıktı.

İzmir'de fabrika yangını

Yangın sonrasında bölgeye onlarca itfaiye ekibi sevk edildi.

İzmir'de fabrika yangını

Yangın sonrasında çalışanlar hemen apar topar tahliye edildi.

İzmir'de fabrika yangını

Yangının büyüklüğü ise kilometrelerce uzaklıktan bile görüldü.

İzmir'de fabrika yangını

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, hemen canla ve başla yangına müdahale etti.

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