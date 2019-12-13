İzmir'de flamingolar

İzmir'de İnciraltı sahilinde bulunan Çakalburnu Lagünü, pembe beyaz görüntüsüyle ilgi çeken flamingoların evi haline geldi. Rüzgarlara karşı korunaklı yapısı nedeniyle özellikle soğuk havalarda birçok kuş türüne ev sahipliği yapan lagünde, kalabalık gruplar halinde yaşayan flamingolar, güzel görüntü oluşturuyor.
Giriş Tarihi: 13.12.2019
12:29
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