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Haberler Yaşam İzmir'de komşu kavgası: Üzerinize boşaltacağım
Giriş Tarihi: 17.05.2022 11:04 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 11:20

İzmir'de komşu kavgası: Üzerinize boşaltacağım

İzmir'de komşusu olan genç kızlara 'Üzerinize mermi boşaltacağım' dediği gerekçesiyle hakkında 'silahla tehdit' ve 'hakaret' suçlarından dava açılan D.Ö. ile aynı olay nedeniyle hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçundan dava açılan Sevda Berna Güntekin için savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, hakaretin karşılıklı olması nedeniyle hem D.Ö. hem de Sevda Berna Güntekin'in bu suçtan beraatlerini talep etti. Savcı, ayrıca D.Ö.'nün 'silahla tehdit' değil, 'tehdit' suçundan cezalandırılmasını istedi.

DHA
İzmir’de komşu kavgası: Üzerinize boşaltacağım

İZMİR'DE KOMŞU KAVGASI: ÜZERİNİZE BOŞALTACAĞIM

Üniversite öğrencileri Sevda Berna Güntekin ve Derya Kılıç, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Nisan'da, Konak ilçesindeki evlerinde otururken gelen sesleri duyup, balkona çıktı.

İzmir’de komşu kavgası: Üzerinize boşaltacağım

Pencereden kendilerine seslenen yan binadaki komşuları D.Ö. iddiaya göre kendilerine silah gösterdi. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Sevda Berna Güntekin verdiği ifadede, "Buna mermi doldurup, üzerinize boşaltacağım diye bağırdı.

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İzmir’de komşu kavgası: Üzerinize boşaltacağım

Kendisi alkollüydü. Bize, 'Sizi kızıl bir kadına dövdüreceğim. Yüzünüze tükürüp koronavirüs bulaştıracağım. Donunuzu indirip videoya çekeceğim' gibi laflar etti. Biz içeriye girince de 'Çıkın dışarı o…lar' diyerek bağırdı.

İzmir’de komşu kavgası: Üzerinize boşaltacağım

Ben polisi ararken, o sırada ev arkadaşım Derya Kılıç bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti" dedi. Güntekin ile Kılıç, gelen polislerle emniyete gidip D.Ö.'den şikayetçi oldu.

İzmir’de komşu kavgası: Üzerinize boşaltacağım

Şikayet üzerine polis D.Ö.'yü gözaltına aldı. Sonraki süreçte Kılıç, D.Ö. hakkındaki şikayetini geri çekti.

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