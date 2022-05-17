Giriş Tarihi: 17.05.2022 11:04
Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
11:20
İzmir'de komşu kavgası: Üzerinize boşaltacağım
İzmir'de komşusu olan genç kızlara 'Üzerinize mermi boşaltacağım' dediği gerekçesiyle hakkında 'silahla tehdit' ve 'hakaret' suçlarından dava açılan D.Ö. ile aynı olay nedeniyle hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçundan dava açılan Sevda Berna Güntekin için savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, hakaretin karşılıklı olması nedeniyle hem D.Ö. hem de Sevda Berna Güntekin'in bu suçtan beraatlerini talep etti. Savcı, ayrıca D.Ö.'nün 'silahla tehdit' değil, 'tehdit' suçundan cezalandırılmasını istedi.