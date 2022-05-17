İzmir’de komşu kavgası: Üzerinize boşaltacağım

Kendisi alkollüydü. Bize, 'Sizi kızıl bir kadına dövdüreceğim. Yüzünüze tükürüp koronavirüs bulaştıracağım. Donunuzu indirip videoya çekeceğim' gibi laflar etti. Biz içeriye girince de 'Çıkın dışarı o…lar' diyerek bağırdı.