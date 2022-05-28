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İzmir'de komşu kavgasına 5 ay ceza: Donunuzu indirip videoya çekeceğim
Giriş Tarihi: 28.05.2022 12:27
Güncelleme Tarihi: 28.05.2022
12:30
İzmir'de komşu kavgasına 5 ay ceza: Donunuzu indirip videoya çekeceğim
İzmir'de komşusu olan üniversite öğrencilerine, 'Üzerinize mermi boşaltacağım' dediği gerekçesiyle hakkında 'silahla tehdit' ve 'hakaret' suçlarından dava açılan Deniz Özarslan (36), 'silahla tehdit' suçundan 5 ay hapis cezası alıp, 'hakaret' suçundan beraat etti. Mahkeme, aynı olay nedeniyle hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçundan yargılanan Sevda Berna Güntekin'i (25) de 'tehdit' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırdı, hakaret suçundan ise beraatine karar verdi. Güntekin ifadesinde, ''Kendisi alkollüydü. 'Donunuzu indirip videoya çekeceğim. Çıkın dışarı o…lar' deyip tehdit etti'' demişti. Taraflar, hakaret suçundan ise beraat etti.