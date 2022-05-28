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Haberler Yaşam İzmir'de komşu kavgasına 5 ay ceza: Donunuzu indirip videoya çekeceğim
Giriş Tarihi: 28.05.2022 12:27 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 12:30

İzmir'de komşu kavgasına 5 ay ceza: Donunuzu indirip videoya çekeceğim

İzmir'de komşusu olan üniversite öğrencilerine, 'Üzerinize mermi boşaltacağım' dediği gerekçesiyle hakkında 'silahla tehdit' ve 'hakaret' suçlarından dava açılan Deniz Özarslan (36), 'silahla tehdit' suçundan 5 ay hapis cezası alıp, 'hakaret' suçundan beraat etti. Mahkeme, aynı olay nedeniyle hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçundan yargılanan Sevda Berna Güntekin'i (25) de 'tehdit' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırdı, hakaret suçundan ise beraatine karar verdi. Güntekin ifadesinde, ''Kendisi alkollüydü. 'Donunuzu indirip videoya çekeceğim. Çıkın dışarı o…lar' deyip tehdit etti'' demişti. Taraflar, hakaret suçundan ise beraat etti.

DHA
İzmir’de komşu kavgasına 5 ay ceza: Donunuzu indirip videoya çekeceğim

İZMİR'DE KOMŞU KAVGASINA 5 AY CEZA: DONUNUZU İNDİRİP VİDEOYA ÇEKECEĞİM

Üniversite öğrencileri Sevda Berna Güntekin ve Derya Kılıç (25), 2 yıl önce sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Nisan'da, Konak ilçesindeki evlerindeyken ses duyup balkona çıktı.

İzmir’de komşu kavgasına 5 ay ceza: Donunuzu indirip videoya çekeceğim

Pencereden kendilerine seslenen yan binadaki komşuları Deniz Özarslan, iddiaya göre silah gösterdi. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Sevda Berna Güntekin verdiği ifadede,

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İzmir’de komşu kavgasına 5 ay ceza: Donunuzu indirip videoya çekeceğim

"Buna mermi doldurup, üzerinize boşaltacağım diye bağırdı. Kendisi alkollüydü. Bize, 'Sizi kızıl bir kadına dövdüreceğim. Yüzünüze tükürüp koronavirüs bulaştıracağım.

İzmir’de komşu kavgasına 5 ay ceza: Donunuzu indirip videoya çekeceğim

Donunuzu indirip videoya çekeceğim' gibi laflar etti. Biz içeriye girince de 'Çıkın dışarı o…lar' diyerek bağırdı. Ben polisi ararken, o sırada ev arkadaşım Derya Kılıç bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti" dedi.

İzmir’de komşu kavgasına 5 ay ceza: Donunuzu indirip videoya çekeceğim

Güntekin ile Kılıç, adrese gelen polislerle emniyete gidip Deniz Özarslan'dan şikayetçi oldu. Polis Özarslan'ı gözaltına aldı. Sonraki süreçte Kılıç, Özarslan hakkındaki şikayetini geri çekti.

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