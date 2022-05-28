İzmir’de komşu kavgasına 5 ay ceza: Donunuzu indirip videoya çekeceğim

Donunuzu indirip videoya çekeceğim' gibi laflar etti. Biz içeriye girince de 'Çıkın dışarı o…lar' diyerek bağırdı. Ben polisi ararken, o sırada ev arkadaşım Derya Kılıç bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti" dedi.