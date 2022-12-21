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Haberler Yaşam İzmir'de korkutan görüntü! Vatandaş tedirgin oldu 'acil' uyarı geldi
Giriş Tarihi: 21.12.2022 11:41 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 11:44

İzmir'de korkutan görüntü! Vatandaş tedirgin oldu 'acil' uyarı geldi

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM), Çiğli ilçesinde katı atık depolama tesisi ile yakınındaki dağlık bölgede oluşan ve bazı evlerin tahliye edilmesine neden olan heyelanın nedeninin insan ve doğa kaynaklı olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

DHA
İzmir’de korkutan görüntü! Vatandaş tedirgin oldu ’acil’ uyarı geldi

Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisi'nde ve yanı başında yükselen dağlık bölgede oluşan derin yarık ve göçükler, endişeye neden oldu. Geçen yıl şubat ayından itibaren mayısa kadar bölgede 6 ev, tahliye edildi.

İzmir’de korkutan görüntü! Vatandaş tedirgin oldu ’acil’ uyarı geldi

Bu evlerden bir kısmı, arazideki yarıklar nedeniyle yıkıldı. DEÜ DAUM, bölgede deprem ve heyelan ilişkisi üzerine araştırma yaptı. DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, heyelan ve yarıkların sebebinin hem bölgedeki jeolojik yapı ile iklim hem de araziden toprak alınması ve çöp dökme tesisinin varlığı olduğunu belirtti.

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İzmir’de korkutan görüntü! Vatandaş tedirgin oldu ’acil’ uyarı geldi

Doğa ve insani nedenlerin bölgede heyelana yol açtığını kaydeden Prof. Dr. Sözbilir, "Harmandalı, heyelana duyarlı bir bölge. Normalde böyle bir jeolojik yapıya sahip bölgeye, çöp depolama alanı yapılmaması gerekiyor.

İzmir’de korkutan görüntü! Vatandaş tedirgin oldu ’acil’ uyarı geldi

İlk olarak bu noktada hatalı bir süreç başlamış. Bölgeye çöp depolama yapılması ilk hata. Bölge çöp depolama alanı olarak seçildikten sonra gelişen süreçte ise depolama alanı dolmaya başlayınca zemin bu ağırlığı hissetti" dedi.

İzmir’de korkutan görüntü! Vatandaş tedirgin oldu ’acil’ uyarı geldi

'YAĞIŞLAR VE DEPREMLER ZEMİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR'
Çöp depolama alanıyla deprem arasındaki ilişkiye de değinen Prof. Dr. Sözbilir, "Harmandalı fayı, çöp depolama alanının oturacağı zemini önceden paramparça etti. Yani çöp depolama alanı, jeolojik olarak sakıncalı bir zemine oturtulmuş.

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