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İzmir'de korkutan görüntü! Vatandaş tedirgin oldu 'acil' uyarı geldi
Giriş Tarihi: 21.12.2022 11:41
Güncelleme Tarihi: 21.12.2022
11:44
İzmir'de korkutan görüntü! Vatandaş tedirgin oldu 'acil' uyarı geldi
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM), Çiğli ilçesinde katı atık depolama tesisi ile yakınındaki dağlık bölgede oluşan ve bazı evlerin tahliye edilmesine neden olan heyelanın nedeninin insan ve doğa kaynaklı olduğunun tespit edildiğini açıkladı.