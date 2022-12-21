İzmir’de korkutan görüntü! Vatandaş tedirgin oldu ’acil’ uyarı geldi

Bu evlerden bir kısmı, arazideki yarıklar nedeniyle yıkıldı. DEÜ DAUM, bölgede deprem ve heyelan ilişkisi üzerine araştırma yaptı. DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, heyelan ve yarıkların sebebinin hem bölgedeki jeolojik yapı ile iklim hem de araziden toprak alınması ve çöp dökme tesisinin varlığı olduğunu belirtti.



