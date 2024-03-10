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İzmir’deki skuter kazasında sürücü hakkında çarpıcı detay: Kardeşleri ölüm ayırmıştı!
Giriş Tarihi: 10.03.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
11:03
İzmir’deki skuter kazasında sürücü hakkında çarpıcı detay: Kardeşleri ölüm ayırmıştı!
Yürekleri yakan olay İzmir Karşıyaka'da yaşanmıştı. Otomobilin çarptığı skuterdeki 2 kardeşten Soykan Sönmez (16) ölmüş, ağabeyi Göktuğ Güleç (23) ise ağır yaralanmıştı. Kazanın tespit tutanağı ve bilirkişi raporu ortaya çıktı. Her iki rapora göre, kavşağa yaklaşırken hızını kesmeyen otomobil sürücüsü Mehmet Efe Ördek (20) ile skuterle kırmızı ışıktan geçen Göktuğ Güleç, kusurlu bulundu.