İzmir’deki skuter kazasında sürücü hakkında çarpıcı detay: Kardeşleri ölüm ayırmıştı!

Kazada Soykan Sönmez ile annesinin ilk eşinden olan ağabeyi Göktuğ Güleç ve otomobildeki Derin Erol (20) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Soykan Sönmez, burada kurtarılamadı. Sönmez'in yakınlarına teslim edilen cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde toprağa verildi.