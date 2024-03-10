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Haberler Yaşam İzmir’deki skuter kazasında sürücü hakkında çarpıcı detay: Kardeşleri ölüm ayırmıştı!
Giriş Tarihi: 10.03.2024 10:55 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 11:03

İzmir’deki skuter kazasında sürücü hakkında çarpıcı detay: Kardeşleri ölüm ayırmıştı!

Yürekleri yakan olay İzmir Karşıyaka'da yaşanmıştı. Otomobilin çarptığı skuterdeki 2 kardeşten Soykan Sönmez (16) ölmüş, ağabeyi Göktuğ Güleç (23) ise ağır yaralanmıştı. Kazanın tespit tutanağı ve bilirkişi raporu ortaya çıktı. Her iki rapora göre, kavşağa yaklaşırken hızını kesmeyen otomobil sürücüsü Mehmet Efe Ördek (20) ile skuterle kırmızı ışıktan geçen Göktuğ Güleç, kusurlu bulundu.

DHA
İzmir’deki skuter kazasında sürücü hakkında çarpıcı detay: Kardeşleri ölüm ayırmıştı!

Korkunç kaza, 4 Şubat gecesi yaşanmıştı. İzmir Türk Koleji (İTK) 10'uncu sınıf öğrencisi Soykan Sönmez ve ağabeyi Göktuğ Güleç'in bindiği skutere, Mehmet Efe Ördek'in kullandığı otomobil çarptı.

İzmir’deki skuter kazasında sürücü hakkında çarpıcı detay: Kardeşleri ölüm ayırmıştı!

Kazada Soykan Sönmez ile annesinin ilk eşinden olan ağabeyi Göktuğ Güleç ve otomobildeki Derin Erol (20) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Soykan Sönmez, burada kurtarılamadı. Sönmez'in yakınlarına teslim edilen cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde toprağa verildi.

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İzmir’deki skuter kazasında sürücü hakkında çarpıcı detay: Kardeşleri ölüm ayırmıştı!

Derin Erol taburcu olurken, Göktuğ Güleç'in tedavisi sürüyor. Gözaltına alınan Ördek ise kazadan 1 gün sonra adliyeye sevk edildi. Yurt dışı çıkış yasağı konulan Ördek'e ev hapsi verildi.

Kardeşleri ayıran skuter kazasında sürücü hızını kesmemiş | Video

İzmir’deki skuter kazasında sürücü hakkında çarpıcı detay: Kardeşleri ölüm ayırmıştı!

FREN İZİ TESPİT EDİLEMEDİ
Polis tarafından tutulan kaza tespit tutanağı da ortaya çıktı. Tutanakta otomobilin çarpması sonucu skuterin 17 metre savrularak yeşil alana düştüğü belirtildi. Çarpma noktasından 39 metre ileride kan izlerine rastlandığı kaydedildi. Otomobil sürücüsünün çarpma noktasından 64 metre sonra belediye otobüsü cebi girişinde durduğu belirtildi.

İzmir’deki skuter kazasında sürücü hakkında çarpıcı detay: Kardeşleri ölüm ayırmıştı!

Ayrıca zeminde otomobile ait fren izi tespit edilemediği, trafik ekibi tarafından tespit yapılarak kroki düzenlendiği kaydedildi.

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