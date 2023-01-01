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Haberler Yaşam İzmir'deki vinç faciasından yaralı kurtulan işçi yaşadığı dehşeti anlattı: Beni kurtarın diye bağırdım
Giriş Tarihi: 01.01.2023 18:26 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 18:26

İzmir'deki vinç faciasından yaralı kurtulan işçi yaşadığı dehşeti anlattı: Beni kurtarın diye bağırdım

İzmir'in Bornova ilçesinde 30 Aralık Cuma günü 32 katlı bir rezidans inşaatında kurulu vinç kırılarak yıkılmış ve 6 kişi hayatını kaybetmişti. O korkunç kazadan yaralı kurtulan işçi Hacı Kent, yaşadığı dehşet dolu anları anlattı.

İzmir’deki vinç faciasından yaralı kurtulan işçi yaşadığı dehşeti anlattı: Beni kurtarın diye bağırdım

İnşaatta boya ve alçı işi yaptığını belirten Hacı Kent, "Önce küçük parçalar düştü. Sonra büyük bir parça, ne oluyor derken bir anda çöktü. Beni kurtarın diye bağırım" dedi.

İzmir’deki vinç faciasından yaralı kurtulan işçi yaşadığı dehşeti anlattı: Beni kurtarın diye bağırdım

Kamil Tunca Caddesi'nde yapımı süren 32 katlı bir rezidans inşaatında 30 Aralık Cuma günü akşam saatlerinde kırılan vinç parçalarının düştüğü konteynerde yaralanan iki işçiden biri olan Hacı Kent, tedavisinin ardından taburcu edildi.

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İzmir’deki vinç faciasından yaralı kurtulan işçi yaşadığı dehşeti anlattı: Beni kurtarın diye bağırdım

Bornova ilçesindeki yakınlarının evinde kalmaya başlayan 4 çocuk babası Kent, AA muhabirine, Van'da yaşadığını, çalışmak için 5 ay önce İzmir'e geldiğini, inşaatta boya ve alçı işi yaptığını söyledi.

İzmir’deki vinç faciasından yaralı kurtulan işçi yaşadığı dehşeti anlattı: Beni kurtarın diye bağırdım

"BU VİNCİN ALTINA KONTEYNER KOYULMAZ"

İnşaat alanında işçilerin iki katlı bir konteynerde barındığını dile getiren Kent, olayda ihmal olduğunu öne sürerek, "Burada çalışan kişiler, herkes, onlara (yöneticilere) anlatıyordu, 'Bu inşaatın, vincin altına konteyner konulmaz' diye kaç kez söylediler." ifadelerini kullandı.

İzmir’deki vinç faciasından yaralı kurtulan işçi yaşadığı dehşeti anlattı: Beni kurtarın diye bağırdım

Kendisinin olay anında 4 kişiyle birlikte üst kattaki konteynerde bulunduğunu ifade eden Kent, olayı şöyle anlattı:

"Benim kayınçom, o da bu inşaatta çalışıyor, 4 kişi yukarıdaydık. Saat 17.00'den sonra geldik, konteynerde uzandık.

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