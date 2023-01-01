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İzmir'deki vinç faciasından yaralı kurtulan işçi yaşadığı dehşeti anlattı: Beni kurtarın diye bağırdım
Giriş Tarihi: 01.01.2023 18:26
Güncelleme Tarihi: 01.01.2023
18:26
İzmir'deki vinç faciasından yaralı kurtulan işçi yaşadığı dehşeti anlattı: Beni kurtarın diye bağırdım
İzmir'in Bornova ilçesinde 30 Aralık Cuma günü 32 katlı bir rezidans inşaatında kurulu vinç kırılarak yıkılmış ve 6 kişi hayatını kaybetmişti. O korkunç kazadan yaralı kurtulan işçi Hacı Kent, yaşadığı dehşet dolu anları anlattı.