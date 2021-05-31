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Haberler Yaşam İzmit- TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 20 araç birbirine girdi, yaralılar var
Giriş Tarihi: 31.05.2021 07:31 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 07:33

- 'nda zincirleme kaza: 20 araç birbirine girdi, yaralılar var

'te, 'nda yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR devrilmesinin ardından yaklaşık 20 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.

İzmit- TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 20 araç birbirine girdi, yaralılar var

Kocaeli'de üzerinde 20'den fazla aracın birbirine girdiği ve yaklaşık 15 kişinin yaralandığı kaza havadan görüntülendi.

İzmit- TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 20 araç birbirine girdi, yaralılar var

Kaza, 04.45 sıralarında Şirintepe Viyadüğü İstanbul istikameti üzerinde meydana geldi.

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İzmit- TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 20 araç birbirine girdi, yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan giyim malzemesi yüklü bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makaslayarak yan döndü.

İzmit- TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 20 araç birbirine girdi, yaralılar var

Yağmur sonrası kayganlaşan zeminde makaslayan tırın ardından gelen yolcu otobüsü ve tırların da olduğu 20'den fazla araç ise birbirine girdi, yaklaşık 15 kişi de yaralandı.

İzmit- TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 20 araç birbirine girdi, yaralılar var

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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