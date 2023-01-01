Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) tarafından çeşitli sınıflarda muvazzaf/ sözleşmeli astsubay adayı alınacağı duyuruldu. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) tarafından eğitilecek olan astsubaylar merkez ve taşra kadrolarında görev alacak. 2023 Jandarma Astsubay alımı başvuru detaylarına erişmek isteyenler Jandarma Astsubay alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları nelerdir, nereden, nasıl, hangi tarihte yapılır? şeklindeki sorular üzerinden yaptıkları araştırmalarla detayları öğrenmek istiyor. Merak konusu olan Jandarma Astsubay alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları nelerdir, nereden, nasıl, hangi tarihte yapılır? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.