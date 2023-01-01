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Haberler Yaşam Jandarma Astsubay alımı başvuruları ne zaman? 2023 JSGA Jandarma muvazzaf/sözleşmeli astsubay alımı başvuru şartları nelerdir, nereden, nasıl, hangi tarihte yapılır?
Giriş Tarihi: 01.01.2023 23:33 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 23:33

Jandarma Astsubay alımı başvuruları ne zaman? 2023 JSGA Jandarma muvazzaf/sözleşmeli astsubay alımı başvuru şartları nelerdir, nereden, nasıl, hangi tarihte yapılır?

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) tarafından çeşitli sınıflarda muvazzaf/ sözleşmeli astsubay adayı alınacağı duyuruldu. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) tarafından eğitilecek olan astsubaylar merkez ve taşra kadrolarında görev alacak. 2023 Jandarma Astsubay alımı başvuru detaylarına erişmek isteyenler Jandarma Astsubay alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları nelerdir, nereden, nasıl, hangi tarihte yapılır? şeklindeki sorular üzerinden yaptıkları araştırmalarla detayları öğrenmek istiyor. Merak konusu olan Jandarma Astsubay alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları nelerdir, nereden, nasıl, hangi tarihte yapılır? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Jandarma Astsubay alımı başvuruları ne zaman? 2023 JSGA Jandarma muvazzaf/sözleşmeli astsubay alımı başvuru şartları nelerdir, nereden, nasıl, hangi tarihte yapılır?

2023 yılı Jandarma astsubay alımı detayları belli oldu. Kanun Ordusu Jandarma Teşkilatı'nda astsubay olarak görev almak isteyenler başvuruda bulunmak isteyerek Jandarma Astsubay alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları nelerdir, nereden, nasıl, hangi tarihte yapılır? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Jandarma Astsubay alımı başvuru detayları ve tüm detaylar şöyle;

Jandarma Astsubay alımı başvuruları ne zaman? 2023 JSGA Jandarma muvazzaf/sözleşmeli astsubay alımı başvuru şartları nelerdir, nereden, nasıl, hangi tarihte yapılır?

BAŞVURU YÖNTEMİ VE BAŞVURULARIN YAPILMASI:

a. Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların "Başvuru Kılavuzunun" tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir.

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Jandarma Astsubay alımı başvuruları ne zaman? 2023 JSGA Jandarma muvazzaf/sözleşmeli astsubay alımı başvuru şartları nelerdir, nereden, nasıl, hangi tarihte yapılır?

c. Başvurular; 30 Aralık 2022 günü başlayıp, 15 Ocak 2023 günü saat 23:59'da sona erecektir.

ç. PTS'ye e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

d. PTS'ye giriş yaptıktan sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için "Profil Bilgileri" bölümünden;

Jandarma Astsubay alımı başvuruları ne zaman? 2023 JSGA Jandarma muvazzaf/sözleşmeli astsubay alımı başvuru şartları nelerdir, nereden, nasıl, hangi tarihte yapılır?

(1) Kimlik bilgilerinin güncellenmesi (Sadece MERNİS'ten yapılabilecektir),

(2) Adres bilgisinin ve iletişim bilgilerinin girilmesi (adres bilgisi MERNİS'ten çekilerek veya elle girilerek yapılabilecek olup, SMS ile duyuru yapılabilmesi için en az bir cep telefonu numarası girilmesi zorunlu olup girilecek cep telefon numarasının temin işlemleri tamamlana kadar aktif olması gerekmektedir.),

Jandarma Astsubay alımı başvuruları ne zaman? 2023 JSGA Jandarma muvazzaf/sözleşmeli astsubay alımı başvuru şartları nelerdir, nereden, nasıl, hangi tarihte yapılır?

(3) Eğitim bilgilerinin yüklenmesi [Eğitim bilgileri "YÖK'ten Al" veya "Belgeye Dayalı" şeklinde girilecektir. Son sınıf öğrencileri eğitim bilgilerini "Belgeye Dayalı" olarak yükleyecektir. "Belgeye Dayalı" yüklemelerde; mezun adaylar için diplomasını, son sınıf öğrenciler öğrenci belgesi veya transkript belgesini, YÖK onaylı denklik/eşdeğerlilik belgesi olan adaylar ise denklik/eşdeğerlilik belgesini (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyecektir. Belgeye dayalı denklik/eşdeğerlilik belgesi yükleyecek olan adaylar; 1'inci maddedeki hangi bölüme denklikleri/eşdeğerlilikleri varsa eğitim bilgileri girişinde "Bölüm Adı" kısmına o bölümü seçerek yükleme yapacaklardır.]

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