2023 yılı Jandarma astsubay alımı detayları belli oldu. Kanun Ordusu Jandarma Teşkilatı'nda astsubay olarak görev almak isteyenler başvuruda bulunmak isteyerek Jandarma Astsubay alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları nelerdir, nereden, nasıl, hangi tarihte yapılır? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Jandarma Astsubay alımı başvuru detayları ve tüm detaylar şöyle;