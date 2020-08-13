HaberlerGaleriJandarma ekibini taşıyan midibüs kaza yaptı: 1'i ağır 8 yaralı
Jandarma ekibini taşıyan midibüs kaza yaptı: 1'i ağır 8 yaralı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Yıkım görevinden dönen jandarma personelini taşıyan midibüsün freni patladı. Önce bir otomobile çarpan midibüs, ardından caminin duvarına çarparak durabildi. İlk belirlemelere göre kazada 1'i ağır 8 jandarma askeri yaralandı. Jandarma personeline ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Yaralı askerler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Giriş Tarihi: 13.08.2020
14:49
Güncelleme Tarihi: 13.08.2020
14:56
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ