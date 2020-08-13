Jandarma ekibini taşıyan midibüs kaza yaptı: 1'i ağır 8 yaralı

İLK MÜDAHALEYİ VATANDAŞLAR YAPTI



Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı jandarma personellerine ilk müdahaleyi çevrede oturanlar yaptı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından ambulanslara taşındı.