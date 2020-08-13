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Jandarma ekibini taşıyan midibüs kaza yaptı: 1'i ağır 8 yaralı

'nin Körfez ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Yıkım görevinden dönen jandarma personelini taşıyan midibüsün freni patladı. Önce bir otomobile çarpan midibüs, ardından caminin duvarına çarparak durabildi. İlk belirlemelere göre kazada 1'i ağır 8 jandarma askeri yaralandı. Jandarma personeline ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Yaralı askerler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 13.08.2020 14:49 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 14:56
Jandarma ekibini taşıyan midibüs kaza yaptı: 1'i ağır 8 yaralı

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Nihal Atsız Sokak üzerinde meydana geldi. Kaçak yapıların yıkımı için görevlendirilen jandarma ekipleri, görev sonra birliklerine dönmek üzere 41 KL 239 plakalı midibüse bindi. Yokuş aşağıya inen midibüsün freni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı patladı.

Jandarma ekibini taşıyan midibüs kaza yaptı: 1'i ağır 8 yaralı

Midibüs sürücüsü kurtarabilmek için aracı yokuş yukarı olan bir sokağa sokmak istedi. Ancak karşı şeritten gelen 41 ABH 038 plakalı otomobil ile çarpışan midibüs, ardından caminin duvarına çarparak durabildi. Midibüsün içinde 17 jandarma personelinin bulunduğu öğrenildi.

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Jandarma ekibini taşıyan midibüs kaza yaptı: 1'i ağır 8 yaralı

İLK MÜDAHALEYİ VATANDAŞLAR YAPTI

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı jandarma personellerine ilk müdahaleyi çevrede oturanlar yaptı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından ambulanslara taşındı.

Jandarma ekibini taşıyan midibüs kaza yaptı: 1'i ağır 8 yaralı

Sağlık ekipleri ilk belirlemelere göre yaralanan 8 jandarma askerini çevre hastanelere sevk etti. Bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın ardından İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü bölgeye giderek bilgi aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Jandarma ekibini taşıyan midibüs kaza yaptı: 1'i ağır 8 yaralı
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Jandarma ekibini taşıyan midibüs kaza yaptı: 1'i ağır 8 yaralı
Jandarma ekibini taşıyan midibüs kaza yaptı: 1'i ağır 8 yaralı
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