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Haberler Yaşam Jandarma Uzman Erbaş alımı ne zaman? 2022 Jandarma Uzman Erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 18.04.2022 09:36 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 09:36

Jandarma Uzman Erbaş alımı ne zaman? 2022 Jandarma Uzman Erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Resmi Gazete'de Jandarma Genel Komutanlığı'na uzman erbaş alımı kararı yayınlandı. 18 Nisan'da başlayan uzman erbaş alımı başvuruları e-Devlet ya da Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet adresi üzerinden yapılabilecek. Bilindiği üzere daha önce yapılan açıklamalarda, lojistik alt branşlı 250 sözleşmeli uzman erbaş alımı yapılacağı duyuruldu. Peki Jandarma Uzman Erbaş alımı ne zaman? 2022 Jandarma Uzman Erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte Jandarma Uzman Erbaş alımı başvurusu ile ilgili süreçte son durum

Jandarma Uzman Erbaş alımı ne zaman? 2022 Jandarma Uzman Erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Jandarma Uzman Erbaş alımı ile ilgili son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Başvuru şartlarına dair bilgiler "www.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" internet adreslerinde yayımlanacak ve kılavuzda yer alacak. Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları arasında; en az ilköğretim mezuniyeti şartı aranmakta olup, lise ve ön lisans mezunlarının da başvuru yapabileceği, askerlik hizmetini yapmakta iken 'Askerliğe elverişli değildir' raporu alarak terhis edilmemiş olmak gibi koşullar da yer almaktadır. İşte Jandarma Uzman Erbaş alımı 2022 son durum

Jandarma Uzman Erbaş alımı ne zaman? 2022 Jandarma Uzman Erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Başvurular, 8-24 Nisan tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak. Başvuru şartlarına ilişkin bilgiler "www.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" internet adreslerinde yayımlanacak kılavuzda yer alacak.

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Jandarma Uzman Erbaş alımı ne zaman? 2022 Jandarma Uzman Erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. Başvuru yapacak adaylarda mezuniyet şartı ile ilgili olarak;

En az ilköğretim mezuniyeti şartı aranmakta olup, lise ve ön lisans mezunlarıda başvuru yapabileceklerdir. Tablo (2, 3 ve 4)'de belirtilen eğitim seviyesinden mezun olma şartı ile belirlenen bölümler ve istenilen belgelere sahip olma şartı aranacaktır.

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2022) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2003 (dahil) - 01 Ocak 1995 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (yedek subay, yedek astsubay, sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-5'deki nitelik belgesinden 80 (seksen) puan ve üzeri not almış olmak,

d. Askerlik hizmetini yapmakta iken 'Askerliğe elverişli değildir' raporu alarak terhis edilmemiş olmak,

e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin son günü (24 Nisan 2022) itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (24 Nisan 2017 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),

f. Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş, hem de terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olması gerekmektedir.

Jandarma Uzman Erbaş alımı ne zaman? 2022 Jandarma Uzman Erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

g. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2022) tarihi itibarıyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 2003 (dahil)- 01 Ocak 1993 (dahil) tarihleri arasında doğanlar) ve sıralı üç disiplin amiri tarafından "Uzman Erbaş Olur" kararlı nitelik belgesi almış olmak,

ğ. Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, başvurunun ilk günü olan 08 Nisan 2022 tarihi itibariyle üç (3) yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitiş tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.

Jandarma Uzman Erbaş alımı ne zaman? 2022 Jandarma Uzman Erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
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