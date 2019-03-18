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Japon gelin Elazığlı kadınlara eğitimi veriyor

Giriş Tarihi: 18.03.2019 14:45 Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 14:47
Japon gelin Elazığlı kadınlara yoga eğitimi veriyor

Japonya'da tanıştığı Fethi Tutuş ile evlenip Elazığ'a gelen 48 yaşındaki Noriko Tutuş, kentte ve pilates eğitmenliği yapıyor.

Japon gelin Elazığlı kadınlara yoga eğitimi veriyor

Noriko Tutuş, "Türkiye'de de kendi işimi sürdürebildiğim için çok mutluyum çünkü sevdiğim işimi yapıyorum. Her gün buraya büyük bir mutlulukla geliyorum" diyor.

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Japon gelin Elazığlı kadınlara yoga eğitimi veriyor

Kobe şehrinde ve pilates eğitmeni olan Tutuş, boş zamanlarında çalıştığı Türk restoranında Fethi Tutuş ile tanışıp 2008 yılında evlendi. Daha sonra Türkiye'ye dönen çift, yerleştiği Elazığ'da yoga ve pilates eğitimi verilen merkez açtı.

Japon gelin Elazığlı kadınlara yoga eğitimi veriyor

Mesleğini yapmanın mutluluğunu yaşayan Noriko, bu sayede eşine de destek oluyor.

Japon gelin Elazığlı kadınlara yoga eğitimi veriyor

"Türkiye'de de kendi işimi sürdürebildiğim için çok mutluyum. Her gün buraya büyük bir mutlulukla geliyorum, çok güzel bir çevrem oldu. Burada her türden meslekte çalışan ile tanıştım. İş yerime sadece Türkler gelmiyor, yurt dışından gelip burada yaşayanlara da eğitim veriyorum. Eşim de çok yardımcı oluyor." diyor Japon eğitmen.

Japon gelin Elazığlı kadınlara yoga eğitimi veriyor

Elazığ'da karşılaştığı bazı insanların çok stresli olduğunu fark etmesi üzerine merkezi açmaya karar verdiğini dile getiren Noriko, yoganın stresi azalttığını kaydetti.

Japon gelin Elazığlı kadınlara yoga eğitimi veriyor

Madencilik sektöründe faaliyet gösteren bir firmada çalışan Fethi Tutuş ise Elazığ'a ilk yerleştiklerinde kültür farklılığı dolayısıyla eşinin büyük sıkıntı yaşadığını söyledi.

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