Japon gelin Elazığlı kadınlara yoga eğitimi veriyor

"Türkiye'de de kendi işimi sürdürebildiğim için çok mutluyum. Her gün buraya büyük bir mutlulukla geliyorum, çok güzel bir çevrem oldu. Burada her türden meslekte çalışan ile tanıştım. İş yerime sadece Türkler gelmiyor, yurt dışından gelip burada yaşayanlara da eğitim veriyorum. Eşim de çok yardımcı oluyor." diyor Japon eğitmen.