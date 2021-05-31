Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak ve Bakanlar Kurulu Toplantısı ne zaman?

Türkiye'nin gözü kulağı Kabine Toplantısı kararları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına çevrildi. Bu doğrultuda, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak sorusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi. Kabine Toplantısı bugün yapılacak ve alınan normalleşme kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından halka duyurulacak. 1 Haziran itibarı ile geçerli olacak yeni normalleşme adımlarının belli olacağı Kabine Toplantısı'nda, sokağa çıkma yasağından işletmelerin durumuna, düğünlerden maske takma zorunluluğuna kadar birçok konunun masada olması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni Kabine Toplantısı (Bakanlar Kurulu) bugün yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı kararları ile ilgili ulusa sesleniş konuşması yaparak yeni normalleşme takvimini duyuracak.

İşte, Kabine Toplantısı bugün saat kaçta başlayacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak konusuyla ilgili son gelişmeler