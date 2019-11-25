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Kaçak saka avına 26 bin lira ceza

'ın Sarköy ilçesinde kaçak avcının tuzağına düşüp yakalanan 37 bulundu. Su deposu içinde kafeste bulunan kuşları avladığı belirlenen kişiye ise ömrü boyunca unutamayacağı bir tazminat cezası verildi

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.11.2019 17:22 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 17:23
Kaçak saka avına 26 bin lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne, koruma altında bulunan saka kuşlarının kaçak olarak avlandıktan sonra Şarköy ilçesinde bir su deposu içinde tutulduğu ihbarı yapıldı.

Kaçak saka avına 26 bin lira ceza

İhbar üzerine jandarma ile birlikte Şarköy'ün Aşağıkalamış Mahallesi'ndeki bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, site içerisinde bulunan su deposunda yaptığı aramada 2 kafeste 37 buldu.

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Kaçak saka avına 26 bin lira ceza

Ekipler yaptıkları araştırmada kuşları kaçak avlayan kişinin kimliğini tespit ederek, 513 lira idari para cezasının yanında 26 bin 85 lira da tazminat cezası uyguladı.

Kaçak saka avına 26 bin lira ceza

Koruma altında bulunan saka kuşları daha sonra ekipler tarafından doğaya salındı.

Kaçak saka avına 26 bin lira ceza
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Kaçak saka avına 26 bin lira ceza
Kaçak saka avına 26 bin lira ceza
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