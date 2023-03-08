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Haberler Yaşam Kaderin böylesi! Güvenli diye taşındıkları apartman mezarları oldu
Giriş Tarihi: 08.03.2023 09:12 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 09:35

Kaderin böylesi! Güvenli diye taşındıkları apartman mezarları oldu

Van'da 12 sene önce depreme yakalanan ve evlerinden son anda çıkarak hayatta kalmayı başaran öğretmen çift Lale ve Selim Sercan Portakaldalı, Hatay'a taşınma kararı aldı. En büyük korkuları deprem olan çift, yeni bir bina aradı. Portakaldalı çifti Antakya ilçesinde Ilgım Apartmanı'na taşındı. Çiftin mutlu giden evlilikleri Arven (8) ve Asel'in (3) dünyaya gelmesiyle bir kat daha arttı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Portakaldalı çiftinin depreme dayanıklı diye aldıkları dairelerinin bulunduğu 8 katlı Ilgım Apartmanı yerle bir oldu. 80 kişiye mezar olan apartmanın enkazında kalan matematik öğretmeni Selim Sercan ile fen öğretmeni eşi Lale Portakaldalı ve küçük çocukları depremde hayatını kaybetti.

Ceyhan TORLAK
Kaderin böylesi! Güvenli diye taşındıkları apartman mezarları oldu

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler çok sayıda yıkım ve ölüm getirdi. 10 ili etkileyen depremde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Kaderin böylesi! Güvenli diye taşındıkları apartman mezarları oldu

Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi Kurşunlu Sokak'taki Ilgım Apartmanı da depremde yerle bir oldu. Çiftin yakınları ve sevenleri günlerce büyük bir umutla 4 kişilik ailenin enkaz altından sağ olarak çıkmalarını bekledi.

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Kaderin böylesi! Güvenli diye taşındıkları apartman mezarları oldu

Ancak 8. gün sonunda acı haber geldi. Portakaldalı çifti ile iki çocuğunun cansız bedenlerine ulaşıldı. 4 kişilik aileden geriye mutluluk dolu fotoğraflar kaldı. Çiftin sevenleri, arkadaşları ve yakınları acı haberle yıkıldı.

Kaderin böylesi! Güvenli diye taşındıkları apartman mezarları oldu

EN BÜYÜK KORKULARI DEPREMDİ

Fen öğretmeni Lale Portakaldalı ile matematik öğretmeni Selim Sercan Portakaldalı'nın en büyük korkularının deprem olduğu ortaya çıktı. Çiftin 2011'de Van depremine evlerinde yakalandığı ve son anda dışarı çıkarak hayatta kalmayı başardığı, daha güvenli olduğunu düşünerek Hatay'a taşınmaya karar verdikleri öğrenildi.

Kaderin böylesi! Güvenli diye taşındıkları apartman mezarları oldu

Antakya ilçesinde depreme dayanıklı konut arayan çift, Ilgım Apartmanı'nı bularak buraya taşındı. Çiftin Antakya'ya taşındıktan sonra Arven (8) ve Asel (3) adını verdikleri iki çocuklarının dünyaya geldiği belirtildi.

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