Haberler Yaşam Kaderin böylesi! Güvenli diye taşındıkları apartman mezarları oldu

Giriş Tarihi: 08.03.2023 09:12 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 09:35

Kaderin böylesi! Güvenli diye taşındıkları apartman mezarları oldu

Van'da 12 sene önce depreme yakalanan ve evlerinden son anda çıkarak hayatta kalmayı başaran öğretmen çift Lale ve Selim Sercan Portakaldalı, Hatay'a taşınma kararı aldı. En büyük korkuları deprem olan çift, yeni bir bina aradı. Portakaldalı çifti Antakya ilçesinde Ilgım Apartmanı'na taşındı. Çiftin mutlu giden evlilikleri Arven (8) ve Asel'in (3) dünyaya gelmesiyle bir kat daha arttı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Portakaldalı çiftinin depreme dayanıklı diye aldıkları dairelerinin bulunduğu 8 katlı Ilgım Apartmanı yerle bir oldu. 80 kişiye mezar olan apartmanın enkazında kalan matematik öğretmeni Selim Sercan ile fen öğretmeni eşi Lale Portakaldalı ve küçük çocukları depremde hayatını kaybetti.