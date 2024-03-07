Kadıköy’de İETT şoförü, otobüsü sürücünün üzerine sürdü!

Otobüs şoförü ise durmayarak yoluna devam etti. Cipin sürücüsü hareket eden otobüsün önünü keserek şoförden araç bilgilerini ve araçtan inmesini istedi. Otobüs şoförü araçtan inmeyerek, otobüsü cip sürücüsün üzerine sürdü.

Kaza yapan İETT şoförü, otobüsü sürücünün üzerine sürdü | Video