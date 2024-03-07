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Haberler Yaşam Kadıköy'de İETT şoförü, otobüsü sürücünün üzerine sürdü!
Giriş Tarihi: 07.03.2024 10:19 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 10:21

Kadıköy'de İETT şoförü, otobüsü sürücünün üzerine sürdü!

İstanbul Kadıköy'de inanılmaz anlar yaşandı. Seyir halindeki İETT otobüsü önündeki cipe çarptı. Aracından inen cip sürücüsü, olay yerinden uzaklaşmaya çalışan İETT otobüsünün önünü keserek, şoförün aşağıya inmesini istedi. İETT şoförü ise durmayarak, otobüsü sürücünün üzerine sürdü. O anlar cip sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy’de İETT şoförü, otobüsü sürücünün üzerine sürdü!

Dehşet dolu olay, dün saat 19.00 sıralarında D- 100 Karayolu, Göztepe mevkisinde yaşandı.

Kadıköy’de İETT şoförü, otobüsü sürücünün üzerine sürdü!

İddiaya göre, Maltepe istikametine giden ve içerisinde yolcu bulunan 34 HO 3086 plakalı İETT otobüsü, aynı istikametteki STA TD 34 yabancı plakalı cipe çarptı. O sırada İETT şoförü yoluna devam ederken, cipin sürücüsü aracından inerek otobüsün önünü kesmek istedi.

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Kadıköy’de İETT şoförü, otobüsü sürücünün üzerine sürdü!

Otobüs şoförü ise durmayarak yoluna devam etti. Cipin sürücüsü hareket eden otobüsün önünü keserek şoförden araç bilgilerini ve araçtan inmesini istedi. Otobüs şoförü araçtan inmeyerek, otobüsü cip sürücüsün üzerine sürdü.

Kaza yapan İETT şoförü, otobüsü sürücünün üzerine sürdü | Video

Kadıköy’de İETT şoförü, otobüsü sürücünün üzerine sürdü!

O anlar cip sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy’de İETT şoförü, otobüsü sürücünün üzerine sürdü!

Görüntülerde, cip sürücüsü hareket eden İETT otobüsünün önünü kesmek istediği, İETT şoförünün ise aracı durdurmayarak otobüsü, sürücünün üzerine sürdüğü görülüyor.

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