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Kadıköy'de İETT şoförü, otobüsü sürücünün üzerine sürdü!
Giriş Tarihi: 07.03.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
10:21
Kadıköy'de İETT şoförü, otobüsü sürücünün üzerine sürdü!
İstanbul Kadıköy'de inanılmaz anlar yaşandı. Seyir halindeki İETT otobüsü önündeki cipe çarptı. Aracından inen cip sürücüsü, olay yerinden uzaklaşmaya çalışan İETT otobüsünün önünü keserek, şoförün aşağıya inmesini istedi. İETT şoförü ise durmayarak, otobüsü sürücünün üzerine sürdü. O anlar cip sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.