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Kadıköy'de 'istek şarkı' cinayeti: İstediğim şarkıyı çal lan!
Giriş Tarihi: 03.05.2023 13:31
Güncelleme Tarihi: 03.05.2023
13:39
Kadıköy'de 'istek şarkı' cinayeti: İstediğim şarkıyı çal lan!
Korkunç olay dün akşam saatlerinde İstanbul Kadıköy'de meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, rıhtımda şarkı söyleyen Cihan Aymaz (30) ile, istediği türküyü çalmadığı gerekçesiyle kavga etmeye başladı. Kavga sırasında bıçaklanan Aymaz, denize düştü. Denizden çıkarılan genç hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. İşte haberin detayları...