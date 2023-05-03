Kadıköy’de ’istek şarkı’ cinayeti: İstediğim şarkıyı çal lan!

Görgü tanığı Mahsun Aydın,"Cihan bizim için farklıydı, efendiydi, sessiz sakindi. Allah rahmet eylesin kardeşimize. Rabbim ailesine sabır versin. Çocuk burada müzik açmış. Ondan sonra adamın biri de gelmiş, türkü aç demiş. Cihan da açmamış herhalde. Ya da başka bir şey oldu.