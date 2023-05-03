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Haberler Yaşam Kadıköy'de 'istek şarkı' cinayeti: İstediğim şarkıyı çal lan!
Giriş Tarihi: 03.05.2023 13:31 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 13:39

Kadıköy'de 'istek şarkı' cinayeti: İstediğim şarkıyı çal lan!

Korkunç olay dün akşam saatlerinde İstanbul Kadıköy'de meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, rıhtımda şarkı söyleyen Cihan Aymaz (30) ile, istediği türküyü çalmadığı gerekçesiyle kavga etmeye başladı. Kavga sırasında bıçaklanan Aymaz, denize düştü. Denizden çıkarılan genç hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. İşte haberin detayları...

DHA
Kadıköy’de ’istek şarkı’ cinayeti: İstediğim şarkıyı çal lan!

Olay, saat 19.00 sıralarında Kadıköy rıhtımında meydana geldi. 30 yaşındaki Cihan Aymaz, yanında bulunan ses sistemiyle müzik çalıp şarkı söylüyordu. Bu sırada alkollü olduğu iddia edilen Mehmet Caymaz, Aymaz'dan hoparlörden türkü çalmasını istedi.

Kadıköy’de ’istek şarkı’ cinayeti: İstediğim şarkıyı çal lan!

BIÇAKLA GÖĞSÜNDEN YARALADI

Aymaz olumsuz yanıt verince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mehmet Caymaz, elindeki bıçakla Cihan Aymaz'ı göğsünden yaraladı. Aymaz, aldığı darbenin etkisiyle denize düştü. Ardından şüpheli Mehmet Caymaz da denize atladı.

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Kadıköy’de ’istek şarkı’ cinayeti: İstediğim şarkıyı çal lan!

DENİZE ATLAYAN ŞÜPHELİYİ SAHİL GÜVENLİK EKİBİ ALDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan yaralı Cihan Aymaz'a ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Aymaz, ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadıköy’de ’istek şarkı’ cinayeti: İstediğim şarkıyı çal lan!

Şüpheli Mehmet Caymaz ise sahil güvenlik botuna çıkarıldıktan sonra kelepçelenerek gözaltına alındı. Cihan Aymaz kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kadıköy’de ’istek şarkı’ cinayeti: İstediğim şarkıyı çal lan!

Görgü tanığı Mahsun Aydın,"Cihan bizim için farklıydı, efendiydi, sessiz sakindi. Allah rahmet eylesin kardeşimize. Rabbim ailesine sabır versin. Çocuk burada müzik açmış. Ondan sonra adamın biri de gelmiş, türkü aç demiş. Cihan da açmamış herhalde. Ya da başka bir şey oldu.

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